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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Impulsada por Vox

La Fiscalía estudia abrir una investigación al Gobierno de Aragón por delito de odio ante la retirada de las ayudas a menores migrantes

¿Qué está pasando? La formación de ultraderecha ha promovido una medida que Sira Rego, ministra de Igualdad e Infancia, tildó de discriminatoria. Han trasladado la información a la Fiscalía de Odio, que será quien pueda propiciar diligencias en el ámbito penal.

Menores migrantes no acompañados Menores migrantes no acompañadosEuropa Press
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Según fuentes fiscales a laSexta, la Fiscalía de Menores de Zaragoza ha enviado un oficio a la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón para que confirme su ha aprobado ya la resolución que retira la asignación a los migrantes menores no acompañados. De ser así, piden que justifique los motivos.

En ese sentido, ha trasladado la información a la Fiscalía de Odio para valorar si podría haber un delito de odio ante esa decisión. Ante la aplicación de esa medida impulsada por Vox que suprime la paga semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados.

En este caso, la Fiscalía de Menores actúa abriendo un expediente gubernativo ejerciendo las competencias que tiene en el ámbito de la protección de menores, no en el penal.

Será la Fiscalía de Odio, una vez trasladados los hechos, quien eventualmente podría propiciar abrir diligencias en el ámbito penal.

Todo, después de que Alejandro Nolasco, líder de Vox en la comunidad, consejero y vicepresidente del Gobierno de Aragón, suprimiera la ayuda tan solo a los menores no acompañados que se da en los centros tutelados.

Ante eso, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, pidió hace días la intervención de la Fiscalía ante esta medida, remitiendo un oficio a la Fiscalía de Menores al suponer una discriminación por raíz de nacimiento y de origen.

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