UGT se reunirá con Puigdemont en Waterloo: "Queremos avanzar en todas aquellas políticas que estamos discutiendo"

"No solo en la reducción de la jornada"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha justificado su reunión con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, de la que afirma que no solo se hablará de la reducción de jornada laboral, sino también de los presupuestos porque el sindicato aspira a que "que haya políticas sociales y de desarrollo del país".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Málaga en la clausura del congreso de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Álvarez ha explicado el motivo de su viaje para reunirse con Puigdemont: "Vamos a vernos con el señor Puigdemont porque es el president de Junts y porque queremos avanzar no solo en la reducción de jornada, sino en todas aquellas políticas que estamos discutiendo, a veces acordadas con el Gobierno, y que luego en el Congreso tienen dificultades".

"Claro que vamos a hablar de presupuestos", ha manifestado Álvarez, quien ha argumentado que son "fundamentales" para la mayoría de los ciudadanos. El sindicato quiere que se aprueben para que "haya políticas sociales, políticas de desarrollo del país" que sin las cuentas "es mucho más difícil que se puedan implementar".

El líder de UGT ha señalado que el Congreso "tiene que dejar de ser una trampa" que impide que puedan avanzar políticas como las industriales, "no por razones ideológicas, sino sencillamente porque hay como una especie de idea de que lo que se aprueba es sanchismo".

Preguntado si va a mediar entre Junts y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el dirigente sindical ha respondido: "No vamos a mediar nada porque nadie me lo ha pedido". Ha añadido que el jefe del Ejecutivo habrá sabido de la reunión este jueves, cuando UGT hizo público el encuentro. Ha insistido en que "no tiene nada que ocultar a los ciudadanos".