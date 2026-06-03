La UCO señala a Gallardo como creador de la plaza para el hermano de Sánchez y destaca la rapidez en la adjudicación

Los detalles El teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ha subrayado en el juicio que el que fuera presidente de la Diputación de Badajoz pasó de criticar que el área de Cultura pidiese más personal a crear y adjudicar la plaza en menos de un año.

El sumario del caso Leire Díez revela presuntas maniobras para colocar al magistrado expulsado Luis José Sáenz de Tejada como abogado del hermano de Sánchez, con el fin de recusar a la jueza instructora. En el juicio, agentes de la UCO señalaron que Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, creó un puesto para David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, lo que ha llevado a imputar a Gallardo por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Gallardo utilizó su poder político para acelerar la creación del puesto, pese a críticas sobre su necesidad. Los correos y la premura de Sánchez para encontrar piso sugieren que la plaza estaba predeterminada.

En el sumario del caso Leire Díez, y al que ha tenido acceso laSexta, aparecen informaciones de las presuntas maniobras para colocar como abogado del hermano de Sánchez al magistrado expulsado de la carrera judicial, Luis José Sáenz de Tejada, y así intentar recusar a la jueza instructora.

Este miércoles, en dicho juicio, los agentes de la UCO han contado que la decisión de crear la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios para David Sánchez fue de Miguel Ángel Gallardo, en aquel momento presidente de la diputación de Badajoz. El socialista está imputado por presunta prevaricación y tráfico de influencias.

"El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación: Miguel Ángel Gallardo", ha afirmado el teniente coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Antonio Balas, en su declaración ante la Audiencia de Badajoz.

Balas ha expuesto que Gallardo utilizó su nivel superior y capacidad política para que la plaza saliera adelante, asegurando que "da el pistoletazo para que se active en un momento determinado".

Para los investigadores, es revelador su cambio de criterio: en un primer momento se quejó de que el área de Cultura pedía mucho personal, pero después aceleró los plazos para que se pudiera ejecutar la adjudicación. "No puedo abrir el archivo adjunto. Mándame el PDF, pero me parece que pedís mucho personal", esgrimió Gallardo en un email del 5 de octubre de 2016.

Ese mismo mes quedó registrada la propuesta formal y menos de un año después, en julio de 2017, David Sánchez tomó posesión del cargo. "Nos llama la atención esa creación con esa urgencia", ha incidido el teniente coronel.

Búsqueda de piso de Sánchez

Considera que ese puesto no respondía a las necesidades reales, calificando de "sorprendente" que "se quiera tener un coordinador de actividades por encima de la dirección de los conservatorios". "Un despropósito", ha insistido Balas. Una crítica al puesto que secundaron los propios directores de los conservatorios.

Para la UCO, los correos con el término "hermanísimo" o la premura del propio Sánchez para encontrar piso en Badajoz evidencian que la plaza ya estaba predeterminada para él. "Esa seguridad que muestra en el tema material de buscar alojamiento también nos resulta llamativo", ha apuntado Balas.

Indicios cuyo sustento está en el intercambio de correos entre responsables de la Diputación, que a las defensas no les parecen suficientemente sustentados. "¿No han encontrado ningún correo más relevante?", ha preguntado uno de los abogados de David Sánchez. "¿Le parece poco?", ha respondido el teniente coronel.

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