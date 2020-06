Alquilar una casa con amigos para este verano no sería un plan factible ahora mismo en Canarias. Tampoco sería una opción compartir habitación de hotel con alguien con quien no se conviva habitualmente. Así se especifica en el decreto de nueva normalidad publicado el pasado 20 de junio en el Boletín Oficial de Canarias: "No se permitirá el uso compartido de unidades de alojamientos por personas no convivientes", reza el texto.

Los hosteleros de las islas no entienden la norma, aseguran que perjudica al turismo. Desde el Gobierno canario explican a laSexta que este decreto se redactó hace semanas y que ese epígrafe pretendía evitar contagios y hacer más fácil el rastreo en caso de positivos por coronavirus. Añade que se trata de una norma revisable a tratar. Para los propietarios de viviendas vacacionales es fundamental que el Cabildo rectifque ya.

El Gobierno canario explica que no hay sanciones establecidas para quien incumpla la norma y sostiene que van a ser laxos en su aplicación hasta que llegue la rectificación. Pero lo cierto es que ahora mismo ese epígrafe del decreto está perjudicando las reservas.