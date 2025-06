A Trump no se le olvida el desafío de España y asegura que dedicará el 5% de su PIB a defensa

Donald Trump presiona a Pedro Sánchez para que España cumpla con el compromiso de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, como el resto de los miembros de la OTAN. En una rueda de prensa, Trump criticó a España por no cumplir y amenazó con sanciones comerciales si no se ajusta al objetivo. Trump destacó que otros países han aumentado su financiación en defensa y que la OTAN respeta más a Estados Unidos ahora. Sin embargo, Pedro Sánchez recordó que las relaciones comerciales se negocian entre Bruselas y Washington, y que la UE impide medidas concretas solo contra España. Además, en el Consejo Europeo no se discutió sobre el gasto militar de España.