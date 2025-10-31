Cuatro migrantes salvan a una conductora de morir ahogada en el puerto de Gandía tras caer al agua

El contexto Se encontraban fumando un cigarro cuando vieron el coche caer al agua. Sin dudarlo se lanzaron a rescatar a las ocupantes, pero solo pudieron salvar a una de las dos.

Cuatro migrantes se han convertido en héroes después de lanzarse al agua para rescatar a una de las dos ocupantes de un vehículo que cayó al agua en el puerto de Gandía (Valencia). Sin embargo, no pudieron salvar a la copiloto, que falleció ahogada en el interior. La chica que sí que se ha salvado, de 20 años y de origen brasileño, conducía el vehículo borracha, drogada y sin carné. La Guardia Civil la ha detenido y está acusada de un delito de homicidio imprudente, así como de conducir bajo los efectos del alcohol, sustancias estupefacientes y sin la licencia.

Uno de los rescatadores, Mohamed Motanabi, de origen marroquí y que lleva 30 años viviendo en España, ha explicado a los medios de comunicación que estaba fumando un cigarro con el resto de migrantes cuando escuchó "mucho ruido". "Creo que entró con la primera, porque hacía el ruido que hace el coche cuando se queda ahogado", ha señalado, al tiempo que ha destacado que no tardaron "ni 30 segundos" en meterse en el agua.

Asimismo, Montanabi ha indicado que cuando sacaron a la joven del agua trató de escapar, sin embargo, la retuvieron hasta que llegó la Policía. "No estaba bien", ha comentado acerca de su estado. Su pena es que no haber podido salvar a la otra chica, también de origen brasileño y cuyo cuerpo ya ha sido rescatado por la Guardia Civil. "Estaba con el cinturón, por eso no podía salir", ha concluido Montanabi.

