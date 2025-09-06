Ahora

Desmontamos sus datos falsos

La transfobia, la homofobia, el machismo y los bulos, protagonistas de un acto de Vox en el Congreso

Los detalles Un grupo invitado por Vox al Congreso se dedicó a soltar barbaridades y a abochornar a la Cámara Baja. Ridiculizaron a las personas trans y alimentaron el bulo de las denuncias falsas. En laSexta, desmontamos sus mentiras.

Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo
Lo que podría haber sido un 'gender reveal' tan pionero como sorprendente en la ultraderecha, ha acabado siendo, una vez más, una burla vergonzosa, ofensiva y tránsfoba. "Hoy me siento mujer. Me llamo Francisca Javiera y soy mujer; y no me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal", declaró Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo.

Invitado por Vox al Congreso, Francisco Javier Borrego cuestionó hasta el consentimiento en las relaciones sexuales: "Aquí somos adultos, algunos hemos tenido relaciones sexuales, ¿cuánto es todo el tiempo de una relación sexual?".

En laSexta, se lo aclaramos al señor Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde que empieza hasta que acaba una relación sexual debe contar con el consentimiento de ambas partes, algo que cuesta de entender a la docena de falsos expertos elegidos por Vox que se empeñan en negar la mayor: la violencia machista.

Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID, afirmó que "este país está juzgando a hombres con nuestros impuestos solamente por tener pene", mientras que Samuel Vázquez declaró: "Hay cientos de motivos por los que ser un humano puede matar a otro, pero nos han hecho creer que cuando es en el ámbito de la pareja, solo hay uno".

Desmontando los bulos de la ultraderecha

Que prácticamente una mujer sea asesinada a la semana en nuestro país a ellos no les dice nada. Lo que sí les parece muy preocupante son las denuncias falsas, y aportan datos falsos, porque según acaba de publicar la Memoria de la Fiscalía, estas representan un 0,009 %.

Además, también mienten con las cifras de hombres asesinados. Hablan de "34 hombres víctimas", pero según el Consejo General del Poder Judicial, fueron cuatro hombres el año pasado. Y tampoco podían faltar el racismo y la homofobia, los dos pilares de Vox. Los bulos y la propaganda aberrante empañaron la casa de la soberanía popular.

