"Me he tomado dos cafés": la directora de la Guardia Civil prefiere no llamar reuniones a los encuentros con Leire Díez

El contexto Mercedes González intervino este martes en la comisión de investigación en el Senado, donde afirmó que no ha "participado jamás en ninguna trama contra la UCO, ni influenciada por Leire Díez ni nadie" y que ni ella ni el ministro Fernando Grande-Marlaska "han mentido" sobre la fontanera del PSOE.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado aclarar por qué negó en tres ocasiones que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió con Leire Díez. Durante la sesión de control, Marlaska insistió en que no hubo interferencias en las investigaciones, mientras el secretario de Organización del PP, Miguel Tellado, le cuestionaba si la directora actuaba por su cuenta. González admitió conocer a Díez y haberse reunido con ella, contradiciendo las declaraciones previas de Marlaska. Además, la directora de la Guardia Civil no recuerda un tercer encuentro y no explicó el borrado de mensajes con Díez durante una investigación por filtraciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue sin explicar por qué negó hasta en tres ocasiones que la directora de la Guardia Civil se reunió con Leire Díez. Este miércoles se lo han preguntado varias veces en la sesión de control, pero él se escuda en que no ha habido interferencias en las investigaciones.

"¿Por qué nos mintió usted? ¿Actuaba la directora de la Guardia Civil por su cuenta o a su dictado?", le ha preguntado el secretario de Organización del PP, Miguel Tellado. Ante esto, Marlaska se ha enrocado en el "y tú más". "Aquí se trabaja, se dan medios y se lucha contra la corrupción", ha reiterado, recordando que fue el PP el que creó "la policía patriótica".

Eso a pesar de que hace tan solo unas horas, la directora de la Guardia Civil daba a entender que Marlaska sabía de sus reuniones con la presunta fontanera, porque es lo mismo que le dijo a la cúpula de la UCO.

"Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión", declaró Mercedes González este martes en el Senado. Se lo dijo a él en mayo de 2025.

"Esa misma reunión se repitió el 30 de mayo con el ministro del Interior en la sede del Ministerio", aseguró. Ese mismo día negaban al PP que se hubieran reunido y casi un mes más tarde, Marlaska decía lo siguiente. "Desde la Guardia Civil y la directora de la Guardia Civil se negó cualquier tipo de conversación o cualquier visita de la persona de Leire a la directora de la Guardia Civil", aseguró en el Congreso el ministro de Interior el 25 de junio de 2025.

Reuniones que mantuvieron Leire Díez y Mercedes González, según la UCO

La primera ver que lo hizo fue el 30 de septiembre de 2024. Para, según declaró este martes en el Senado, "como periodista tenerme en la agenda". Casi dos semanas después de que El Confidencial señalara a Leire Díez como presunta fontanera del PSOE.

Mercedes González aseguró que después hubo otra más, pero prefiere no llamarlo reuniones. "Me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto", insistió. En cuanto al otro encuentro que documenta la UCO, le falla la memoria. "No lo recuerdo", dijo. Tampoco explica por qué activó el borrado de mensajes con Leire Díez el mismo día que se abrió una investigación por filtraciones, pero sí parodia el informe de la Guardia Civil. Investigación de la UCO que, en última instancia, ella dirige.