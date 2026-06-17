Marlaska sigue con su defensa férrea a la directora de la Guardia Civil y ataca al PP: "Crearon la policía patriótica"

¿Qué ha dicho? El ministro ha protagonizado un cara a cara con Tellado en el que ha puesto en valor el trabajo de la Guardia Civil. "Aquí se trabaja, se dan medios y se lucha contra la corrupción", ha asegurado.

Fernando Grande-Marlaska ha defendido en el Congreso de los Diputados el trabajo de los agentes de la Guardia Civil, recorándole a Miguel Tellado que "los récords de causas penales y partidos condenados son del PP".

El ministro del Interior ha defendido que en el Gobierno se dedican a luchar contra la corrupción, continuando en su línea de hacer una férrea defensa de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su declaración en el Senado. "Aquí se trabaja, se dan medios y se lucha contra la corrupción", ha reiterado.

De esta forma ha respondido al portavoz del PP que le ha señalado que, aunque no es guardia civil, lleva ocho años como ministro del Interior y "no recuperará jamás el honor perdido en el ejercicio de su cargo".

Además, ha asegurado que Mercedes González le hizo quedar como un "mentiroso" al reconocer en el Senado que había mantenido "dos encuentros con Leire Díez". "Cometiendo delitos para tapar otros delitos, para eso ha quedado", le ha señalado Tellado a Marlaska.

Unas acusaciones a las que el ministro ha respondido enumerando todos los medios que han dado a los cuerpos de seguridad del Estado, dejando claro que el Gobierno "no los instrumentaliza".

"No habrá escuchado a ningún agente decir que haya existido alguna interferencia, todo lo contrario. No hemos recibido ninguna contrariedad en ese sentido", ha destacado.

El ministro ha puesto en valor el extraordinario trabajo de los agentes, asegurando "tienen el respaldo de este ministro, del Gobierno y de la directora de la Guardia Civil".

Noticia pendiente de ampliación.

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