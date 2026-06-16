Las dudas que deja la directora de la Guardia Civil en el Senado: de a quién le contó sus citas con Leire Díez a por qué las negó

Los detalles Mercedes González ha dicho que es una victima, pero hay puntos que no encajan: no hemos sido capaces de entender si informó o no al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska de sus reuniones con Leire Diez.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no ha explicado este martes en el Senado por qué se reunió con Leire Díez en persona ni sabía con quién ni dónde trabajaba. Tampoco por qué borró los WhatsApp con la cloaquera ni si hubo ni dónde una tercera reunión con Díez. González solo ha reconocido dos "cafés". A la directora de la Guardia Civil este martes le han dado el alto en el Senado y ella ha defendido su ejemplaridad al volante de la institución, aunque con derrapes.

La comparecencia ha sido tensa. González ha dicho que es una victima, pero hay puntos que no encajan. No hemos sido capaces de entender si informó o no al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska de sus reuniones con Leire Diez. Ha contado que hace más de un año —el 29 de mayo de 2025—, tras haber sido informada de las intenciones de Díez, se reunió en su despacho con el DAO, con el jefe de la UCO y con el general de la Policía Judicial. Reunión en la que les dijo esto: "Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión. Esa misma reunión, digo bien, esa misma reunión, se repitió al día siguiente, el 30 de mayo, con el ministro de Interior en la sede del Ministerio".

Esa misma reunión, lo repite dos veces. Entonces, ¿Marlaska sabía desde el 30 de mayo del año pasado que González se había reunido con Leire Diez? Porque esto es lo que dijo Marlaska casi un mes después de eso: "Incluso la directora de la Guardia Civil y desde la Guardia Civil se negó cualquier conversación y cualquier visita de Leire a la directora de la Guardia Civil".

Antes de eso había una respuesta parlamentaria negando las reuniones. ¿Se lo contó González a los agentes y no al ministro? ¿Y no se lo ha dicho en un año? Porque hace dos semanas seguía en sus trece. Así que, ¿quién miente aquí? "Ni el ministro ni yo hemos mentido en ningún caso. Yo conozco a Leire Díez, no lo he negado nunca, lo que sí me habrán escuchado decir es que yo no he mantenido ninguna reunión con Leire Díez para esa supuesta campaña", ha afirmado este marte en el Senado.

A nosotros primero nos dijo que nunca se había reunido con Leire Díez y luego que solo antes de ser directora de la Guardia Civil. Para ella la clave ahora está en el café. "Nos ponemos muy semánticos sobre lo que es una reunión. Yo no he mantenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto", ha manifestado. Dice dos cafés y no tres porque una reunión asegura que no la recuerda, estilo Thalía, que si no me acuerdo no pasó. Se ha reivindicado como una víctima de la furia policial, "jamás" y "nunca" culpable. "No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración", ha asegurado, y ha añadido: "Jamás, nunca, en ninguna campaña de desprestigio".

"Siempre he tenido y siempre tendré un comportamiento impecable", ha agregado en el Senado. Impecable y que su mayor tesoro es su ética. Eso ha dicho.

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