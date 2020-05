A medida que los territorios españoles avanzan en el plan de desescalada, van disminuyendo las restricciones impuestas por el estado de alarma para los desplazamientos.

Si al inicio de la epidemia se prohibía cualquier desplazamiento que no fuese por una causa de fuerza mayor, ahora, en los territorios que se encuentren en fase 1 o fase 2, como Formentera, La Garciosa, El Hierro y La Gomera, están permitidos los desplazamientos a segundas residencias, siempre y cuando se hagan dentro de una misma provincia.

Esto es algo que, no obstante, sigue estando prohibido en los territorios en fase 0'5, como Madrid, Barcelona y algunas regiones de Castilla y León. Tampoco en esta fase 0 ampliada se puede coger el coche para ir a hacer deporte ni para desplazarse entre municipios.

Una vez se tiene claro para qué se puede utilizar el vehículo, hay que atender a cómo están permitidos estos desplazamientos. La calve está en si las personas que quieren viajar en un mismo vehículo viven juntas o no, y esto es algo que se aplica a todas las fases.

¿Cuántas personas pueden ir juntas?, ¿hay que usar mascarilla?

Si quienes comparten coches son todos convivientes, se podrán ocupar todos los asientos del vehículo y no será necesario usar mascarillas de protección.

Si residen en diferentes casas pero comparten ruta, por ejemplo para desplazarse al trabajo, solo pueden ir un máximo de dos personas por fila, y están obligados a llevar puesta la mascarilla. Así, por ejemplo, en un vehículo de cinco plazas pueden viajar hasta 4 personas —dos delante y dos en la parte trasera—.

Especificaciones para taxis, motos y camiones

En los taxis y VTC en la parte delantera solo puede viajar el conductor y en los asientos traseros un máximo de dos personas.

En los vehículos en los que se disponga de una única fila de asientos —como las cabinas de los camiones o furgonetas— está permitido que viajen como máximo dos personas, siempre que utilicen mascarillas. Además, deberán tratar de mantener el mayor distanciamiento posible.

En las motos pueden ir dos personas en cada vehículo, pero también habrá diferencias si son convivientes o no. En el caso de que residan en el mismo domicilio, no necesitan llevar mascarillas. Si por el contrario no son convivientes, deberán llevar o bien un casco integral con visera o un casco abierto junto a una mascarilla.