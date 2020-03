El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un paquete de medidas de ayudas al alquiler por la crisis del coronavirus, acordadas entre los miembros de PSOE y Unidas Podemos, que afectarán a "medio millón de familias en situación de vulnerabilidad".

Según ha anunciado el vicepresidente Pablo Iglesias, las ayudas aprobadas contemplan una prórroga extraordinaria y automática de seis meses en contratos de alquiler de vivienda habitual que expiren durante el estado de alarma por la crisis del coronavirus. "A ningún inquilino con un contrato vigente se le podrá subir el alquiler en seis meses", ha señalado.

"El Estado se hará cargo de las deudas de inquilinos que no logren salir de la situación de vulnerabilidad"

Además, también ha anunciado la puesta en marcha de microcréditos "sin comisiones y a interés cero" para las personas que tengan dificultades para pagar el alquiler de una vivienda habitual durante la crisis. Se podrán pagar a seis años, prorrogables a otros cuatro más.

A pesar de ello, Iglesias ha señalado que si pasado ese tiempo hay inquilinos que aún así no pueden hacer frente al pago," van a contar con el apoyo del Gobierno" y "el Estado se hará cargo de las deudas de todos los inquilinos en situación de vulnerabilidad que por la crisis del coronavirus no logren salir de esa situación y no puedan hacer frente al pago de los créditos".

Para acceder a estos microcréditos se ablandarán las condiciones para ser considerado "hogar vulnerable". "Habrá una definición muy amplia de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse a este sistema, que permitirá que un gran número de personas inquilinas puedan acogerse a ellos", ha apuntado.

Las personas que podrán acceder serán "personas en paro", "trabajadores afectados por ERTE o reducciones de jornada o autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos".

El Gobierno también ha anunciado la suspensión de desahucios "sin alternativa habitacional" hasta pasados seis meses desde la finalización del estado de alarma por coronavirus. Además, los inquilinos que tengan arrendada su casa a un gran tenedor o a un fondo de inversión, podrán beneficiarse de una quita de la deuda del 50% o una reestructuración de esa deuda.

"No es lo mismo un pequeño propietario que un fondo buitre o un gran tenedor de vivienda. Los grandes tenedores tienen que arrimar el hombro", ha señalado Iglesias, que ha lanzado un ejemplo sobre esta medida: "Si un inquilino está en situación de vulnerabilidad, el gran tenedor tendrá que elegir entre llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda pagarla durante 3 años".

"La vivienda es la trinchera desde la que la gente resiste el virus".

Iglesias ha insistido en que se trata de proteger "derecho constitucional a la vivienda, que es la trinchera desde la que la gente resiste el virus. Y hay que garantizar este derecho. Tomamos medidas para proteger a las personas que viven en alquiler".

Se amplia la moratoria de las hipotecas

Iglesias también ha anunciado una nueva medida sobre la moratoria de las hipotecas aprobada recientemente. En este caso se incluirán en esta medida a los "autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente".

Por tanto, este colectivo no tendrá que abonar el pago de la letra hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma: "La entidad acreedora no podrá exigirles el pago de la cuota hipotecaria ni ninguno de los conceptos que la integran, tampoco los intereses".