Manuela Carmena: "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador"

La excaldesa de Manuela Carmena desmiente vía Twitter un bulo que circulaba sobre su estado de salud y reprocha su actitud a la persona que lo difundió. "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza", ha señalado Carmena.