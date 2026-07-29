Page vuelve a la carga contra el Gobierno por el indulto a Borrás y sus "dudas" con Zapatero: "Ser militante no significa ser cómplice"

¿Qué ha dicho? El dirigente socialista ha marcado distancias con el Gobierno, preguntándose cómo va a ganar el partido en "credibilidad" si indultan a gente que está "condenada por corrupción".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó al Gobierno por el indulto a Laura Borràs, cuestionando la credibilidad que se gana al indultar a personas condenadas por corrupción en un contexto de desgaste para el PSOE. García-Page enfatizó la necesidad de una respuesta firme contra la corrupción y pidió coherencia al Ejecutivo, sin culpar exclusivamente a Pedro Sánchez. Sobre José Luis Rodríguez Zapatero, expresó dudas tras las recientes informaciones y aconsejó centrarse en la estrategia judicial. Además, consideró poco realista un pacto de Estado sobre cambio climático, aunque destacó la importancia de combatir el negacionismo climático.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha vuelto a la carga contra el Gobierno por el indulto parcial concedido a la expresidenta del Parlament y dirigente de Junts Laura Borràs. El dirigente socialista ha dejado claro que "no pueden indultar" teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra ahora el partido.

"Con la que está cayendo con el tema de la corrupción, ¿se gana credibilidad indultando a gente condenada por corrupción?", se ha preguntado el diregente socialista en una entrevista en Cadena Ser.

Page ha confesado que cree que esta decisión está vinculada directamente con el contexto de desgaste que atraviesa el PSOE por los distintos casos de corrupción que le rodean. Sin embargo, él ha defendido que, precisamente por el contexto que están viviendo, ahora es cuando el partido más necesita "dar una respuesta de firmeza contra la corrupción". "No podemos indultar, aunque sea con agosticidad y muchos ya con la maleta hecha", ha añadido.

De esta forma ha reclamado al Ejecutivo mantener una línea de actuación coherente, evitando atribuir toda la responsabilidad al presidente del Gobierno. "No todo es culpa de Pedro Sánchez. Tiene todo el derecho del mundo a tener ambición política, pero con parámetros de coherencia", ha destacado.

Admite tener "muchas dudas" con Zapatero: "La información es muy dolorosa"

Por otro lado, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Castilla-La Mancha ha confesado que no le convencieron las explicaciones que el expresidente del Gobierno dio sobre las informaciones que han salido a la luz.

De esta forma, ha confesado que tiene "muchas dudas" sobre este caso. "La información sobre Zapatero es muy dolorosa. Le he apreciado mucho y me duele especialmente porque estaba convencido de que no tenía ambición económica", ha señalado.

Pese a esto, ha destacado que es la Justicia quien debe esclarecer los hechos. "Deseo ardientemente que pueda defender su causa en los tribunales", ha reconocido, aconsejándole que se centre en su estrategia judicial. "Le recomendaría que se centre en la estrategia judicial porque intentar mantener un relato público es imposible".

En cuanto a cómo afecta esto al PSOE, ha indicado que la incertidumbre es el principal problema, recalcando que las informaciones que han salido a la luz se traducen "en muchas dudas". Además, ha rechazado que la estrategia del partido con Zapatero deba ser cerrar filas de manera automática, dejando claro que ser militante "no significa ser cómplice".

Page ve "poco realista" buscar un pacto de Estado sobre cambio climático con el ambiente político actual

Durante su entrevista en 'Hoy por Hoy' también se ha pronunciado sobre el pacto de Estado que pide el Gobierno. El dirigente socialista ha reconocido que considera "poco realista" esperar que se pueda producir "con el ambiente que hay" en la política nacional.

García-Page ha aseverado, sin embargo, que hay que "poner pie en pared" con quienes "relativizan o niegan el cambio climático". "El cambio climático no es una opción, quien lo está negando niega la inteligencia humana", ha señalado.

Así, ha afirmado que "el clima está cabreado" y cada vez "manda mensajes más evidentes", por lo que ha reiterado que hay que luchar contra "cualquier tipo de negacionismo".

En este sentido, ha manifestado que "para arreglar un problema primero hay que tener conciencia" del mismo, por lo que "si se relativiza es difícil" tomar medidas tanto a nivel individual como colectivo.

En todo caso, García-Page ha puesto de manifiesto que este Gobierno central "defiende una sostenibilidad" en la que el país "ha avanzado mucho", por lo que tiene una perspectiva "de inconformismo pero optimista".

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