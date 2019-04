Teresa Rodríguez denuncia a un empresario por agresión sexista: "Me acorraló y simuló besarme"

La diputada de Podemos, Teresa Rodríguez, ha denunciado a través de las redes sociales una agresión sexista por parte de un empresario Sevillano.

"Con una actitud abiertamente distendida e informal, el primero de ellos me saluda y me da dos besos. Es entonces cuando el Sr. Muñoz Medina directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio", ha relatado.

El suceso tuvo lugar unos días antes de la declaración de Teresa Rodríguez, en un acto de la cámara de comercio sevillana. El agresor es Manuel Muñoz Medina, presidente de la empresa Guadarte y vocal de la propia cámara.

La institución ya le ha amonestado, pero su presidente, Francisco Herrero León, no le ha cesado. Rodríguez ya ha iniciado acciones legales por trato degradante y agresión sexista. En su partido condenan con fuerza lo ocurrido.

"Todo mi apoyo a Teresa Rodríguez. Ninguna agresión sin respuesta compañera", ha manifestado a través de su cuenta de Twitter Pablo Iglesias, líder del partido.

Por su parte, Errejón ha señalado que "si alguien se atreve a hacer esto a una diputada y dirigente política, qué no se atrevería a hacer con mujeres con menos visibilidad. Asco", ha espetado el secretario político de Podemos.

Más allá en sus declaraciones ha ido el eurodiputado Miguel Urbán, que en Más Vale Tarde ha tachado el suceso de "verdadera vergüenza" y que es "fundamental denunciarlo". laSexta Noticias se ha intentado poner en contacto con el presunto agresor sin haber recibido respuesta.