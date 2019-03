El apoyo de C's al PP por el 155 salta por los aires: Rivera y Rajoy escenifican la tensión por Cataluña

Ciudadanos deja de apoyar al Gobierno en la aplicacion del 155 en cataluña. "Le he dicho a Rajoy que nosotros no vamos a seguir apoyando al Gobierno en esto", ha expresado Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ante los medios de comunicación. Lo hace después de reclamarle en el pleno que recurra el voto delegado de Toni Comín y Carles Puigdemont. "Nos dicen que el Gobierno no puede recurrir el voto delegado de Comín y Puigdemont", le ha asegurado Mariano Rajoy al líder de Ciudadanos durante la sesión de control.

A ello le ha respondido nuevamente Rivera: "Vigilen de cerca lo que están haciendo los separatistas en Cataluña". Un comportamiento, según Rajoy, poco responsable: "Está usted de 'aprovechategi' en un tema tan importante. Le pido que se comporte con la misma lealtad con la que se está comportando el PSOE, y no sé si les hago daño con esta afirmación".

Lejos de eso, los socialistas comparten su discurso. "Hemos estado apoyando al Gobierno no porque sean ellos, sino porque entendemos que hay que hacer políticas de Estado", ha asegurado Margarita Robles, portavoz de los socialistas en el Congreso. Creen, como el PP, que Rivera está siendo irresponsable.

"Le diría que no tuviera reacciones infantiloides", ha señalado Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso. En medio de la discusión, Maillo y Villegas han conversado en el pasillo e incluso han compartido risas. Ante la prensa, el PP intentaba quitarle importancia al movimiento de Ciudadanos. "Espero que lo de hoy sea algo provisional, un desahogo", ha considerado Maillo.

Precisamente, el PP no entiende a qué se refiere Ciudadanos con dejar de apoyar algo que ya aprobaron en su momento. Este movimiento de ciudadanos llega un día después de la encuesta del CIS que les acerca al PP. Durante la réplica, el presidente del Gobierno ha insistido en que el Ejecutivo ha presentado 25 recursos ante el Constitucional relacionados con el "procés" y no tendría ningún problema en presentar el número 26 para recurrir el voto delegado de Comí y Puigdemont si no fuera porque los servicios jurídicos del Estado lo han desestimado.