El Senado ha vivido otro momento de gran tensión en su jornada de este martes. Durante la intervención de José Luis Escrivá, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha tenido que interrumpir sus palabras ante la conversación telefónica que estaba manteniendo a escasa distancia el senador del PP Gerardo Camps.

Escrivá respondía a la senadora Inmaculada Hernández acerca de los planes de reforma de la Administración. En el turno de réplica, Escrivá, que no había comenzado siquiera a hablar, se giró hacia Camps, mirándole durante unos segundos mientras este hablaba por teléfono. "Presidente, mientras estoy hablando, este señor, que está a menos de un metro mío, está hablando por teléfono y no me deja hablar ni oír", ha lamentado.

El ministro ha lamentado que en su última intervención fue interrumpido "tres veces" y no pudo finalizar su réplica. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha reconocido no haber escuchado al senador Camps hablar por teléfono desde su sitio, entre críticas de la bancada socialista, para después proceder a pedir a la bancada 'popular' que guardasen el debido decoro.

"Me siguen interpelando, presidente", ha insistido Escrivá, que ha señalado a otra senadora del PP, Nidia Arévalo, quien habría dicho que el ministro estaba "dando un numerito". "Creo que esto denigra el Senado", ha sentenciado, antes de bajar su micrófono y abandonar la sala entre gestos de desaprobación al presidente del Senado.