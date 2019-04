Tensa y sin responder a laSexta: los 200 metros lisos de preguntas sin respuestas de Cristina Cifuentes

TENSIÓN Y EMPUJONES A SU LLEGADA A UN ACTO

Cristina Cifuentes acudió a un acto en el Colegio de Arquitectos de Madrid. "No voy a hacer declaraciones", afirmó a su llegada. Fuertemente escoltada y en un clima tenso, la presidenta regional se negó a contestar a las preguntas de laSexta sobre su máster en la URJC. "No me empuje usted tampoco", se oye decir a la redactora. Horas antes, en rueda de prensa, tampoco daba la opción de que los periodistas de laSexta le preguntaran.