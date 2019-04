Cristina Cifuentes duda sobre si acabará la legislatura como presidenta: "No está en mi mano"

NO HA DEJADO PREGUNTAR A LASEXTA

Cristina Cifuentes ha asistido a un acto de entrega de premios en el que ha contemplado la posibilidad de no estar al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre. Unas palabras que se producen tras decir durante la mañana de este martes que entre sus planes no entra dimitir porque no ve ningún motivo.