El Supremo rechaza los recursos de Ábalos y Koldo y avala investigar las obras públicas señaladas por Aldama

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado la investigación sobre obras públicas vinculadas al 'caso Koldo', rechazando los recursos del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. La decisión, basada en la ponencia del magistrado Antonio del Moral, enfatiza que indagar la veracidad de información sobre posibles delitos no es una investigación prospectiva, sino una obligación judicial. Además, el Tribunal ha decidido no citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su ex 'número dos', Rafael Pérez, al considerar que sus testimonios no son relevantes para el caso. La resolución subraya que las diligencias solicitadas por las defensas, como las visitas de Aldama al Ministerio, son innecesarias y dilatorias.