Ábalos se desmarca del desfase en sus cuentas y apunta al PSOE: "Las aportaciones las gestionaba el grupo parlamentario"

El juez del Tribunal Supremo investiga las cuentas de los implicados en el caso Cerdán-Ábalos-Koldo, incluyendo al exministro José Luis Ábalos, por posibles irregularidades en donaciones al PSOE. Se detectaron donaciones por 44.729,29 euros, pero sus cuentas solo reflejan 8.471,36 euros. Ábalos atribuye la diferencia al "impuesto revolucionario", una aportación voluntaria de cargos públicos a partidos de izquierda. Los 8.000 euros corresponderían a cuotas familiares al PSOE, del que se dieron de baja por mal trato. Ábalos denuncia acoso y linchamiento personal, y aunque reconoce "faltan cuentas", asegura no tener dinero irregular.

El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Cerdán-Ábalos-Koldo quiere saber toda la verdad sobre las cuentas de los investigados y de empresas como Servinabar. En concreto, del exministro José Luis Ábalos quiere investigar las donaciones al PSOE ante las "aparentes faltas de sintonía", puesto que en Hacienda consta que el ya exsocialista realizó donaciones por un total de 44.729,29 euros desde el año 2014 hasta el 2024, mientras que sus cuentas bancarias solo reflejan pagos que ascienden 8.471,36 euros. Precisamente, sobre esta cuestión le ha preguntado laSexta.

En una conversación telefónica de 20 minutos, Ábalos ha tribuido este desfase al conocido como "impuesto revolucionario", una aportación que realizan los cargos públicos a las organizaciones políticas de izquierdas. Según ha explicado, todos los diputados del PSOE autorizan al Grupo Parlamentario Socialista a gestionar sus nóminas y descontar esas aportaciones voluntarias, que en su caso rondaban el 10% del salario.

En el caso de esos 8.000 euros que constan en la investigación corresponderían -en función de lo que ha contado a esta cadena- a las cuotas pagadas por él, su madre, su hermana y uno de sus hijos, con una media mensual de unos 60 euros entre todos. Unos abonos que dejó que hacer, después que tanto él como sus familiares se dieran de baja del PSOE por el trato recibido.

En ese sentido, denuncia estar "harto del linchamiento personal y moral", al tiempo que ha expresado su indignación por las sospechas lanzadas por la Guardia Civil, al considerar que "la UCO se dedica a lanzar sospechas" contra él. Además, tampoco ha dudado en denunciar que su domicilio está siendo objeto de acoso día tras día: "Va gente a hacerse fotos en la puerta de mi casa para hacer la gracia con sus amigos".

Por otro lado, el magistrado Leopoldo Puente observa posibles irregularidades entre los ingresos percibidos del Congreso y su reflejo en las cuentas bancarias. Y es que la UCO ha constatado que la Agencia Tributaria recoge 751.421,57 euros, en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas, frente a los 79.841,74 euros reflejados "en sus cuentas dimanante directamente del Congreso de los Diputados".

Respecto a ello, Ábalos ha evitado dar detalles, aunque admitiendo que entiende "que faltan cuentas", así como que se corresponden a "dietas por misiones parlamentarias". Eso sí, no duda en insistir que a él "no le encuentran el muerto", en referencia a que no se ha hallado dinero irregular en su poder. "Por eso la UCO está tirando hacia estas cosas, que son calderilla", ha explicado a laSexta.