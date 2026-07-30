Cada vez más israelíes plantan cara a los colonos supremacistas: "Cometen atrocidades horribles contra palestinos inocentes"

Los detalles Se enfrentan a una dura represión policial en un país que ha naturalizado la crueldad contra los palestinos y que desea convertir Cisjordania en otra Gaza.

En Cisjordania, los palestinos viven con temor ante posibles ataques de colonos israelíes a sus propiedades. Sin embargo, cada vez más israelíes se oponen a estos actos de violencia y al control militar de la región. Un grupo de israelíes ha protestado contra la violencia de los colonos, denunciando las atrocidades cometidas bajo la política gubernamental. En medio de esta tensión, un nuevo partido político judeo-árabe busca captar el voto joven, abogando por la paz israelo-palestina. En 2026, 76 palestinos han sido asesinados y se reportan 190 ataques mensuales, mientras 700.000 colonos viven en asentamientos ilegales. Unos 600 exjefes de seguridad israelíes han denunciado la inacción del gobierno ante lo que consideran "terrorismo de colonos judíos".

En Cisjordania, los palestinos no bajan la guardia. En muchas zonas no se fían y temen que los colonos israelíes ataquen sus propiedades. Pero cada vez son más los israelíes que plantan cara a esos invasores supremacistas.

Un grupo de israelíes ha protestado contra la violencia de los colonos y el control militar de Cisjordania. "Están cometiendo atrocidades horribles contra palestinos inocentes porque esa es la política del gobierno", ha dicho una mujer.

Se enfrentan a una dura represión policial en un país que ha naturalizado la crueldad contra los palestinos y que desea convertir Cisjordania en otra Gaza. "En Gaza están arrasando pueblo tras pueblo, y aquí no pasa nada", defendió una colona israelí.

Un nuevo partido político judeo-árabe trata de captar el voto joven en un escenario de violencia israelí nunca visto antes. "Son las elecciones que determinarán si nos enfrentamos a más odio, más destrucción, más guerras, o si avanzamos hacia la paz israelo-palestina", ha dicho Alon-Lee Green, uno de los fundadores del partido Un lugar para todos.

Hasta 76 palestinos han sido asesinados en lo que va de un 2026 en los que se han producido 190 ataques al mes y 700.000 colonos viven en asentamientos ilegales con motivaciones mesiánicas.

Cada vez más israelíes plantan cara a los colonos supremacistas.

Junto a los soldados, los colonos atacan, confiscan e incendian las propiedades de los palestinos. Mientras, 600 exjefes de seguridad de Israel han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunciando que el gobierno de Netanyahu les impide intervenir para mitigar los ataques a palestinos.

Unos ataques ellos mismos definen como terrorismo de colonos judíos.

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