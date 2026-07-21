El Supremo pide al Parlamento Europeo suspender la inmunidad de Alvise en la causa por coacciones al alcalde de Algeciras

Los detalles Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas a Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos.

El magistrado Antonio del Moral del Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo levantar la inmunidad del eurodiputado Alvise Pérez, de Se Acabó la Fiesta, para investigarlo tras una querella del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Se le acusa de coacciones o amenazas por mensajes en Telegram instando a la dimisión del alcalde, bajo la amenaza de revelar conductas presuntamente delictivas. Este es el cuarto suplicatorio contra Pérez, quien ya enfrenta investigaciones por financiación ilegal, acoso y revelación de secretos. Además, tiene causas abiertas por difusión de pruebas falsas de COVID y por instigación de desórdenes públicos.

Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha acordado este martes cursar un suplicatorio al Parlamento Europeo para suspender la inmunidad del agitador ultra Alvise Pérez, eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF), para investigarle en la causa abierta contra él tras una querella presentada por José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras (Cádiz), por presuntos delitos de coacciones o amenazas.

El auto del juez instructor, al que ha tenido acceso laSexta, relata que los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del querellado en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como "@Alviseperez", canal que aparece públicamente asociado a su nombre, desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.

Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas a Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

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