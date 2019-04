El Supremo inculpa a Chaves y a Griñán en el fraude de los ERE

El magistrado que instruye el caso ERE en el Supremo ha reclamado al tribunal que pida el suplicatorio al Parlamento para inculpar al expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, mientras que inculpa al también expresidente José Antonio Griñán. El suplicatorio se pide para todos por prevaricación administrativa y, en el caso de Viera, además por malversación. El suplicarorio no se pide contra Griñán porque al no ser ya senador, ha perdido el aforamiento. La senadora y exconsejera Mar Moreno, la última de los parlamentarios implicados, no ha sido inculpada por el juez.

