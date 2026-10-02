Los diputados del Congreso recibieron cerca de 550.000 correos pidiendo que votasen 'sí' a los 'decretos Maricarmen'

¿Qué han dicho? Con el 'no' de los independentistas catalanes, la plataforma 'Woke Up' ya les apunta, junto a PP y Vox, como los "responsables" de dejar "vendidas a millones de inquilinas e inquilinos frente a los especuladores, los fondos y los desahucios".

Los diputados del Congreso han recibido 549.299 correos electrónicos solicitando el apoyo a dos reales decretos-ley de vivienda, según la campaña de la plataforma 'Woke Up'. La iniciativa permitió a miles de ciudadanos enviar mensajes a parlamentarios de todas las formaciones, aunque destacaba la opción de dirigirse específicamente a Junts, clave en la votación. Con el rechazo de los independentistas catalanes, la plataforma culpa a Junts, PP y Vox de dejar desprotegidos a los inquilinos. Los correos, replicando un mismo mensaje, pedían convalidar los decretos que protegen frente a desahucios y regulan alquileres, pero la presión no surtió efecto en la votación.

Los diputados del Congreso han recibido 549.299 correos electrónicos para pedirles que voten a favor de los dos reales decretos-ley de vivienda que se someten este viernes a su convalidación o derogación, según los datos de la campaña impulsada a través de la plataforma 'Woke Up'.

"Ahora decide el Congreso", señala la página web a través de la cual miles de ciudadanos han podido llenar las bandejas de entrada de los parlamentarios.

Los mensajes llegaron a diputados de todas las formaciones políticas, independientemente de la posición de sus respectivos grupos ante los dos decretos, aunque tenía una opción para mandárselo exclusivamente a Junts, que tenía la llave para convalidar el primero de los dos decretos.

Con el 'no' de los independentistas catalanes, la plataforma ya les apunta, junto a PP y Vox, como los "responsables" de dejar "vendidas a millones de inquilinas e inquilinos frente a los especuladores, los fondos y los desahucios, mientras gente como Maricarmen sigue perdiendo su casa".

Según ha podido comprobar 'Servimedia', los mensajes procedieron de numerosos remitentes diferentes, pero reprodujeron el mismo contenido: "Estimadas diputadas y estimados diputados: Les escribo para pedirles que este viernes, 2 de octubre voten a favor de convalidar los dos reales decretos de vivienda conocidos como 'Decretocaricarmen', aprobados por el Consejo de Ministros", comienza el correo enviado con el asunto.

El mensaje recordaba que "Maricarmen tiene 87 años y fue desahuciada en Madrid" y afirmaba que los decretos "prorrogan la protección frente a los desahucios, regulan los alquileres de temporada y por habitaciones, frenan la compra de vivienda por fondos buitre y alargan los contratos de alquiler que vencen en los próximos años".

"Les pido que no dejen caer estas medidas", concluía el mail de la campaña, que fue difundida, entre otros, por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La presión, sin embargo, no ha tenido resultado en la votación.

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