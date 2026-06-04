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las cloacas del PSOE

Los socios siguen sin abrir la puerta a una moción de censura contra Sánchez para no condenar un futuro con PP y Vox

¿Por qué es importante? No les gusta lo que se ha sabido del sumario del caso Leire, pero el PNV lo tiene claro, no quieren unirse a la derecha ni a la ultraderecha: "Un partido que no ha querido el euskera en Europa [...] que ha dicho barbaridades, ya me dirá usted, yo no tengo nada más que decir".

El presidente del PNV, Aitor Esteban.
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Tras la información que ha ido saliendo los últimos días sobre las cloacas del PSOE, que ha situado al Gobierno en la cuerdo floja, la puerta de la moción de censura, de momento, se cierra. A los socios no les gusta lo que ven, pero no quieren unir su destino al de Vox y el PP.

El PP ha vuelto a reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el contenido del sumario del conocido como caso Leire. "Si Pedro Sánchez no convoca elecciones el PP no descarta ningún instrumento constitucional. No lo ha descartado nunca ni lo va a descartar ahora", ha dicho este jueves la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.

Pero el PNV lo tiene claro. "Un partido que no ha querido el euskera en Europa, que ha defendido en el Senado que no hagan las transferencias que todavía quedan pendientes, que ha dicho barbaridades, ya me dirá usted, yo no tengo nada más que decir", ha expresado Aitor Esteban.

En este escenario, el expresidente 'popular' José María Aznar sigue haciendo todo lo que puede. Este jueves ha lanzado un mensaje apocalíptico sobre una hipotética victoria de las izquierdas en las próximas elecciones: ha asegurado que, si eso pasa, el sistema constitucional directamente se va a terminar.

"En las próximas elecciones van a dirimirse, van a ser las elecciones mas trascendentales en España, vamos a poner desde el comienzo de la Transición, por no irme más atrás. ¿Por qué? Porque si la coalición actual de Gobierno gana, gana no, puede volver a formar Gobierno, esa coalición hará que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora se termine", ha dicho.

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