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Expresidente del Gobierno

Zapatero iniciará acciones legales tras la publicación de 'El Confidencial' que le vincula con una supuesta investigación por blanqueo de capitales

Los detalles La información ha sido publicada este martes por 'El Confidencial'. Según el medio, el expresidente estaría relacionado con una trama de blanqueo de capitales a gran escala que está siendo objeto de investigación judicial. Algo que él siempre ha negado rotundamente.

Imagen de archivo de Zapatero.Imagen de archivo de Zapatero.Agencia EFE

Fuentes cercanas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han confirmado a laSexta que iniciará acciones legales tras la información que publica este martes 'El Confidencial'. Una noticia que le vincula con una presunta trama de blanqueo de capitales a gran escala. Algo que él siempre ha negado rotundamente.

"No tengo ninguna sociedad; lo que he recibido fruto de mi trabajo es declarado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", ha dicho Zapatero, para mostrar su total desvinculación con respecto a lo publicado.

Dicha información asegura que, según una investigación judicial, el expresidente habría cobrado comisiones, dinero que habría movido por varios países a través de diferentes testaferros y sociedades pantalla.

El PP exige su comparecencia

Eso sí, por el momento, 'El Confidencial' no ha dado ningún detalle sobre dicha investigación realizada por la justicia. Y, sin embargo, el Partido Popular ya se ha pronunciado y posicionado. De hecho, han pedido la comparecencia pública de Zapatero. Le exigen explicaciones.

Ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la encargada de arremeter contra Zapatero tras la publicación de su presunta relación con una investigación por blanqueo de capitales. Gamarra asegura que ya no cabe "más silencio" y que los españoles merecen "explicaciones" para saber "si es verdaderamente cierto".

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