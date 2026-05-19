Shock en Ferraz: el PSOE apela a la presunción de inocencia de Zapatero y apunta a una estrategia de "acoso" contra Sánchez

Los detalles Fuentes de la formación trasladan a laSexta que esperan que el expresidente pueda aclarar todo y apelan a la presunción de inocencia, pidiendo tranquilidad y prudencia.

La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. El PSOE, sorprendido, defiende la presunción de inocencia y pide calma, mientras algunos dirigentes ven la imputación como un ataque al Gobierno de Sánchez. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, apoya a Zapatero, subrayando el respeto a la justicia. El juez José Luis Calama ha citado al expresidente para el 2 de junio, tras registros en su despacho y empresas vinculadas. Es la primera vez que un expresidente es imputado en democracia.

Shock total en las filas del PSOE ante la noticia de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero este martes por la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

Fuentes de la formación trasladan a laSexta que esperan que el expresidente pueda aclarar todo y apelan a la presunción de inocencia, pidiendo tranquilidad y prudencia. En paralelo, hay dirigentes socialistas que ya están mostrando su indignación y enmarcan esta imputación dentro de una estrategia de acoso y derribo del Gobierno de Sánchez.

"José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país", aseguran desde el PSOE, que enmarca esta imputación en el famoso "el que pueda hacer, que haga" que dijo José María Aznar.

"La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances", añaden estas fuentes. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha trasladado "todo su apoyo" a Zapatero. "Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia", ha escrito en su cuenta de X. Por su parte, Montse Mínguez, portavoz socialista, se ha limitado a escribir dos palabras en su cuenta personal: "No pararán".

Zapatero, imputado

El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado como investigado al expresidente del Gobierno el próximo 2 de junio. A primera hora de la mañana de este martes se han llevado a cabo registros en el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz y las empresas Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y Whathefav, empresa de sus hijas.

Los registros los está llevando a cabo el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional. Además, según las mismas fuentes, el magistrado acaba de levantar el secreto de las actuaciones.

El caso Plus Ultra indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. A Zapatero se le investiga por haber aprovechado presuntamente su red de influencias para beneficiar a la organización criminal a cambio de pagos a él y a la empresa de sus hijas Whathefav que habría realizado su amigo Julio Martínez Martínez a través de su compañía, Ánalisis Relevante.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia. Además de Zapatero, en la causa están imputados al menos el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente Zapatero y que le habría pagado por supuestas labores de consultoría.

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