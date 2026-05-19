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Caso Plus Ultra

Page confiesa haberse quedado "de piedra" tras la imputación de Zapatero: "Nunca le vi con neurosis económica"

¿Qué ha dicho? El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que espera que Zapatero pueda "dejar todo aclarado", confesando que el recuerdo que tiene de él no es el de una persona "obesesionada con el dinero".

Imagen de archivo de Emiliano García-PageImagen de archivo de Emiliano García-PageEuropa Press
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Emilia García-Page ha conocido durante una entrevista que estaba realizando en Onda Cero con Carlos Alsina que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

"Me deja de piedra", ha reconocido, mostrándose claramente sorprendido por lo ocurrido. El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que, aunque tuvo diferencias de opinión con él, no le recuerda como una persona "obsesionada con el dinero".

De esta forma, ha reconocido que le desea que le vaya bien y se pueda defender. "La opinión que tengo de los políticos es en su función política. Era capaz de mover cielo y tierra para conseguir votos, pero nunca le vi con neurosis económica", ha destacado.

Page ha señalado que él ya no le conoce durante su etapa como expresidente, y es que lleva mucho tiempo sin tratarle. Sin embargo, ha indicado que espera que pueda dejarlo "todo aclarado" por su bien y por el "buen nombre del PSOE".

El caso Plus Ultra, por el que ha sido imputado Zapatero, indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

Además de Zapatero, en la causa están imputados al menos el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente Zapatero y que le habría pagado por supuestas labores de consultoría.

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