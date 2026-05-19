El PP exige explicaciones al Gobierno tras conocer la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer"

Los detalles El Partido Popular intensifica su ofensiva contra el Gobierno tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y vincula la investigación judicial del caso Plus Ultra con el entorno de Sánchez.

La citación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntas irregularidades en el rescate de Plus Ultra ha intensificado las críticas del Partido Popular (PP) hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP considera que esta investigación judicial afecta al núcleo del sanchismo y exige explicaciones inmediatas. En un comunicado, el PP acusa a Sánchez y Zapatero de corrupción y de degradar las instituciones del PSOE. Además, vinculan a Zapatero como "la musa del sanchismo", destacando su imputación por la Audiencia Nacional. Miguel Tellado, secretario general del PP, y Esther Muñoz, portavoz parlamentaria, han reforzado estas críticas, señalando la relación cercana entre Sánchez y el expresidente, y subrayando la gravedad política de la situación.

La citación como investigado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga presuntas irregularidades en el rescate de Plus Ultra ha desatado una durísima ofensiva del Partido Popular contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los populares consideran que la investigación judicial golpea de lleno al núcleo político del sanchismo y exigen explicaciones inmediatas al presidente del Gobierno.

En un comunicado, el PP asegura que "la corrupción no solo rodea a los que están, sino también a los que estaban" y carga tanto contra Sánchez como contra Zapatero, a quienes vincula directamente con una supuesta degradación institucional del PSOE.

"Un cuarto de siglo de socialismo corrompido por la indecencia de Sánchez y de Zapatero", sostienen los populares, que elevan aún más el tono al afirmar que ambos expresidentes “han utilizado a sus familias para enriquecerse” y "han denigrado la institución" que representan o representaron.

El partido define además a Zapatero como "la musa del sanchismo" y subraya que ahora esa figura política está "imputada por la Audiencia Nacional". Para el PP, la investigación judicial confirma un deterioro estructural dentro del PSOE y sitúa al partido "al borde de causas de disolución", motivo por el que reclama una comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo.

Los populares también recuerdan la estrecha relación política entre Sánchez y el expresidente socialista, al que señalan como uno de los principales apoyos del actual presidente del Gobierno. "Sánchez llegó a La Moncloa con una moción defendida por José Luis Ábalos y se mantuvo con la ayuda en campaña de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta indecencia debe terminar", sentencia el comunicado.

"El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer"

En paralelo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha califcado de "extrema gravedad" la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de citar a Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

"Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema", ha escrito Tellado en un mensaje publicado en X. El dirigente popular insistió en que el expresidente socialista no es una figura ajena al actual Ejecutivo, sino "el principal consejero de Sánchez", por lo que reclamó explicaciones inmediatas al Gobierno.

Tellado ha endurecido aún más sus acusaciones al asegurar que "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", vinculando directamente la investigación judicial con el entorno político del presidente del Gobierno.

A las críticas del Partido Popular también se ha sumado la portavoz parlamentaria del partido en el Congreso, Esther Muñoz, que ha cargado duramente contra José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un mensaje publicado en X, Muñoz definió al expresidente socialista como "el hombre que susurra e inspira a Sánchez" y lo señaló como "su mediador, su negociador y su conseguidor". Además, subrayó que se trata del "primer expresidente del Gobierno investigado", insistiendo así en la gravedad política que, a juicio del PP, tiene la decisión de la Audiencia Nacional.

La dirigente popular ha continuado elevando el tono en otra publicación en redes sociales, donde compartió un vídeo de Óscar Puente en el que el ministro aseguraba que Zapatero era "el mejor expresidente que ha tenido este país y el mejor socialista". Muñoz respondió al mensaje con una escueta pero contundente ironía: "La mafia".

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