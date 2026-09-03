Rufián acusa al rey de Marruecos de ser un "asesino" y afirma que EEUU e Israel están implicados en la crisis en Ceuta

El contexto El portavoz de ERC en la Cámara Baja apunta a que Mohamed VI "ni viste, ni come ni respira sin que lo sepa Trump". "Marruecos enviará a otras 80.000 personas cuando quiera o se lo pidan Washington o Tel Aviv", apunta.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha acusado al rey de Marruecos, Mohamed VI, de ser un "asesino" durante una sesión en la Cámara Baja sobre la crisis en Ceuta. Rufián sostiene que Mohamed VI actúa bajo la influencia de Trump y Netanyahu, implicándolos en los incidentes del 30 de julio en Ceuta. Critica al Gobierno español por su "pusilanimidad" frente a Marruecos, sugiriendo que podrían estar bajo presión o amenaza. Rufián advierte al PP y a Vox sobre posibles traiciones futuras y llama a enfrentar la situación con firmeza para evitar que se repitan agresiones similares.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha acusado a Mohamed VI, rey de Marruecos, de ser un "asesino" en sus palabras en la Cámara Baja en la sesión extraordinaria con motivo de la crisis humanitaria en Ceuta. Además, ha afirmado que tanto Trump como Netanyahu están implicados en los sucesos del 30 de julio en la ciudad autónoma.

"He escuchado que el rey de Marruecos no puede dar esa imagen internacional en el día de su coronación. Vive en un ático de París durante todo el año, ¿qué le importa a él la imagen de su país? Igual pierde las elecciones", ha señalado.

Y es que para Rufián, Mohamed VI "es un asesino". "Han usado a gente como carne de cañón", ha afirmado antes de interpelar al Gobierno para que lo "diga, que no pasa nada": "O sí que pasa. Qué van a hacer, enviar a otras 80.000 personas. Lo van a hacer cada vez que quieran o cuando se lo pidan Washington o Tel Aviv".

Porque el portavoz de ERC en el Congreso ve a EEUU y a Israel en el asunto: "Mohamed VI ni viste, ni come ni respira sin que lo sepa Trump".

"EEUU sabe, como Israel, que si controlan Gibraltar, Ormuz, Panamá y Suez tiene el comercio mundial. Busca socios, como el rey de Marruecos", ha expuesto.

Y ha mencionado la actitud de ambos países con lo sucedido en Ceuta: "¿No han visto a Trump o al embajador de Israel jalear lo que pasó?"

Tilda de "pusilánime" al Gobierno

Ante esto, ha avisado al PP y a Vox sobre lo que está por llegar "cuando gobiernen, que lo harán más pronto que tarde": "¿Creen que Trump, Netanyahu y Mohamed VI no van a hacer lo mismo con ustedes? Algunos deberían llevar también la pulserita de Israel, de Marruecos y de EEUU. Deberían ser juzgados por traición a su patria".

Rufián, además, ha tildado al Gobierno de ser "pusilánime" ante la actitud de Marruecos: "Aquí hay dos opciones. La conspiranoica, que no me creo, que es que Marruecos tiene información de no sé quién La segunda opción es que los marroquíes les plantean una guerra que no pueden ganar. La primera es fastidiada para ustedes; la segunda, para todos".

Porque ha insistido al respecto: ¿Qué respuesta, qué imagen, se le da al mundo si frente a esta agresión callas, tragas y pagas? O la izquierda mira a la realidad o los traidores a su patria se inventarán una".

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