Los detalles El presidente del Gobierno ha asegurado que no tienen "nada que ocultar", recalcando que una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra "decir que iban a entrar más de 70.000 personas".

Pedro Sánchez ha anunciado durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno publicará un dossier con todos los informes recibidos sobre la situación en Ceuta y la crisis migratoria. "He dado orden para que se publiquen todos los informes", ha asegurado.

El líder del Ejecutivo ha asegurado que no tienen "nada que ocultar". "Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra es decir que iban a entrar más de 70.000 personas", ha destacado, dejando claro que eso es algo que no hizo ningún informe.

Durante su internvención, ha señalado que decir eso no es "acusar a ningún organismo", asegurando que se trata solo de "contar la verdad" y reconocer la "excepcionalidad de lo vivido". "Es absurdo pensar que el Ejecutivo lo sabía y no hizo nada", ha recalcado.

Sánchez ha admitido que es necesario mejorar y reforzar las capcacidades del país. "Es evidente que las nuevas tecnologías y las redes sociales están trayendo nuevas amenazas híbridas que lo estados debemos aprender a detectar y neutralizar", ha admitido.

Sin embargo, ha defendido que los organismos competentes reaccionaron en cuanto se materializó la amenaza con todos los medios que tenían a su alcance. "Se vieron desbordados por la magnitud de la situación", ha admitido, destacando que lo ocurrido refleja que hay que reforzar dichos medios para prevenir y anticipar estas situaciones migratorias que, en este caso, asolan a la ciudad auónoma de Ceuta.

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