Rufián tilda al Gobierno de "pusilánime" y advierte a las izquierdas de que "si no miran a la realidad, los traidores (PP y Vox) se inventarán una"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC ha avisado al Ejecutivo con que los "gobiernos no se pierden por errar o equivocarse sino por mentir" y habla de un "ataque a España". Además, afirma que el rey de Marruecos "ni se viste ni come sin que lo sepa Trump".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha criticado al Gobierno de Sánchez por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, calificándolo de "pusilánime" frente a Marruecos y su rey, Mohamed VI, a quien llamó "asesino". Durante una sesión extraordinaria, Rufián cuestionó la actitud del Gobierno ante la agresión marroquí y señaló que Marruecos plantea una guerra que no pueden ganar. También arremetió contra PP y Vox, acusándolos de "traidores" por su postura belicista y recordó la invasión marroquí durante la Guerra Civil española. Rufián advirtió sobre las implicaciones de mentir en política y la influencia de potencias extranjeras como Trump en la situación.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha advertido al Gobierno tras la crisis migratoria de Ceuta. En sus palabras en la sesión extraordinaria en la Cámara Baja, ha calificado al Ejecutivo de Sánchez de "pusilánime" por su actitud con Marruecos y con Mohamed VI, al que ha tildado de "asesino".

"He escuchado que el rey marroquí no puede dar esa imagen internacional y que era el día de su coronación... Pero si vive en un ático de París todo el año. Qué le importa a Mohamed VI la imagen internacional de su país. Señores del Gobierno, han atacado a su país. Han usado a gente como carne de cañón. Díganlo, que no pasa nada. O sí que pasa algo. Qué va a pasar, ¿que van a perder la organización del Mundial? Ya la han perdido. Qué van a enviar a otras 80.000 personas, lo harán cada vez que quieran o que se lo pidan Washington o Tel Aviv", ha indicado.

Y ha continuado: "Mohamed VI es un asesino. Ustedes, señorías del Gobierno, son unos pusilánimes y estoy siendo generoso".

"Aquí hay dos opciones. La conspiranoica, que no me creo, que es que Marruecos tiene información de no sé quién. ¿Ustedes no han visto los furgones cargados de gente y la Policía mirando como vacas al tren? ¿No han visto al presidente de Estados Unidos o al embajador de Israel jalear lo que sucedió? ¿Al ministro de Exteriores de Marruecos diciendo que Ceuta y que Melilla son marroquíes y que es un derecho sagrado recuperarlas?", ha cuestionado.

"Los gobiernos se pierden por mentir"

En cuanto a la "segunda opción", Rufián apunta a que Marruecos "les plantea una guerra que no pueden ganar". "La primera es fastidiada para ustedes; la segunda, para todos. Señor presidente, ha anunciado que va a desclasificar los informes policiales y de la inteligencia española. Han aplaudido casi todos, menos la señora Robles. Tiene un problemón importante", ha expuesto.

"Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que defienden, los gobiernos no se pierden por errar o por equivocarse. Los gobiernos se pierden por mentir. Mohamed VI ni viste, ni come ni respira sin que lo sepa Trump. Y Trump sabe que si controla Gibraltar, Ormuz, Panamá y Suez tiene el comercio mundial", ha explicado Rufián.

Porque ha insistido al respecto: ¿Qué respuesta, qué imagen, se le da al mundo si frente a esta agresión callas, tragas y pagas? O la izquierda mira a la realidad o los traidores a su patria se inventarán una".

Llama "traidores" a PP y Vox

Además de al Gobieno, Rufián ha tildado de "traidores" a PP y a Vox: "Si lo que iba a pasar lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían".

"Han repetido 14 veces la palabra 'invasión'. Las invasiones pasan en las guerras, ¿estamos en guerra? ¿Y quiénes van a ir? ¿Ustedes? Yo no quiero ir a ninguna guerra. ¿Saben los que les piden ir a la guerra que algunos de ustedes han pedido incluso prórrogas para ir a la mili?", ha dicho.

En ese sentido, ha apuntado a Figaredo: "Pidió cazar migrantes en Ceuta. Yo pido que se cace al señor Figaredo. A la inteligencia y a la vergüenza, que él siempre corre más. Y para invasión, la de Marruecos en el 36, 37, 38 y 39 cuando Franco trajo a 100.000 marroquíes para asesinar, para robar y para violar al pueblo español".

"¿De qué bando estaban entonces? ¿Creen que cuando gobiernen, que lo harán más pronto que tarde, Trump, Netanyahu y Mohamed VI no van a hacer lo mismo con ustedes? Algunos deberían llevar también la pulserita de Israel, de Marruecos y de EEUU. Deberían ser juzgados por traición a su patria", ha expuesto en el Congreso.

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