Antonelli carga contra el PP por su gestión de las tragedias: "Dijeron que el autor del peor atentado de España fue ETA"

¿Qué ha dicho? La senadora de Más Madrid ha criticado a los 'populares' por sus palabras contra Puente y ha apuntado a la DANA y a las víctimas de las residencias: "Ayuso llamó a sus familias 'plataforma de frustrados".

Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, criticó al Partido Popular durante la comparecencia de Óscar Puente en el Senado por las tragedias ferroviarias de Adamuz y Gelida, que dejaron 46 muertos. Antonelli recordó la gestión del PP en situaciones como la DANA, las residencias durante el COVID-19 y su intento de culpar a ETA tras el 11-M. Destacó la transparencia de Puente frente al PP, que pidió su dimisión rápidamente. Criticó la "dicotomía" del PP sobre el ministro de Transportes y cuestionó la respuesta del PP a tragedias como el Metro de Valencia y las víctimas de la DANA. Además, acusó al PP de engañar sobre los atentados del 11-M. En el Senado, Puente fue recibido con gritos de "¡dimisión!", mientras el PP pedía la comparecencia conjunta de Sánchez y Puente.

Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, ha cargado contra el Partido Popular en la comparecencia de Óscar Puente en el Senado con motivo de las tragedias ferroviarias de Adamuz y Gelida en las que murieron 46 personas. En sus palabras, la política ha recordado a los 'populares' su gestión en casos como la DANA, las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid-19 y su intento de culpar a ETA tras los atentados del 11-M en Atocha.

"Queremos saber las causas y los responsables directos. Puente ha realizado nueve comparecencias y ha tenido transparencia a diferencia de lo que ha hecho el PP, que ha tardado muy poco en pedir su dimisión", ha expuesto Antonelli.

La senadora ha señalado la "dicotomía" del PP con el ministro de Transportes: "Según ustedes se estaban ocultando datos, pero el lunes le acusaron de dar demasiados. ¿En qué quedamos? Qué conciencias más sucias tienen ustedes".

"Tienen marcadas a fuego las más de 7.000 víctimas en las residencias de Madrid... y Ayuso quiere una misa. ¿Lo hizo con esas víctimas? ¿Con esas familias a las que llamó 'plataforma de frustrados?", ha cuestionado Antonelli.

Además, ha recordado lo sucedido en el Metro de Valencia donde, afirma, el PP hizo "todo lo posible por torpedear", y con las víctimas de la DANA: "Mazón se estaba poniendo morado, literalmente".

También ha acusado a los 'populares' de "intentar engañar" con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Atocha, donde murieron cerca de 200 personas: "Dijeron que el autor del peor atentado de España fue ETA".

Para concluir, Antonelli ha salido en defensa de un Puente del que ha destacado su "transparencia" y le ha realizado una pregunta: "¿Cree usted que pudo hacer más en la gestión de la tragedia y que pudo poner más medios para evitarla?"

Puente, recibido a gritos de "¡dimisión!"

Todo, en la jornada de la comparecencia de Puente en la Cámara Alta. En una en la que han recibido al ministro al grito de "¡dimisión!" y en la que Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha acusado a Sánchez de "quedarse en su búnker, escondido". "Eso añade más dolor al dolor de la víctimas", ha asegurado.

La idea del PP es que tanto Sánchez como Puente comparecieran en el Senado el mismo día. Sin embargo, el Ejecutivo anunció que el presidente daría cuenta de todo el 11 de febrero en el Congreso.

