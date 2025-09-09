El Senado pasará lista a los miembros del Gobierno que no acudan a los plenos y se leerá la justificación de su ausencia

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante su intervención en el pleno del Senado celebrado este miércoles.

A partir de este martes, el presidente del Senado, Pedro Rollán, iniciará cada pleno pasando lista de los ministros ausentes y leyendo las justificaciones de sus faltas, como parte de una reforma del Reglamento aprobada en julio. Posteriormente, cada grupo parlamentario dispondrá de cinco minutos para debatir sobre las ausencias del presidente y los ministros, liderados por sus portavoces para expresar sus opiniones. Esta novedad se implementará en una sesión donde se anticipan las ausencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

Desde este martes, al inicio de cada pleno que se celebre del Senado, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, pasará lista de los ministros que no han acudido y leerá la justificación de su ausencia. Se trata de una novedad que se introdujo en la reforma del Reglamento que fue aprobada en julio.

Parte de esta reforma también exige al jefe del Ejecutivo que comparezca en el Senado un mínimo de una vez al mes.

El PSOE ve "inaudito" y "anormal" que el Senado discuta la agenda de otro poder del Estado

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha tildado este martes de "inaudito" y de "una anormalidad" la innovación que se estrenará esta tarde en la sesión de control Cámara Alta. "Me parece inaudito que tengamos que debatir sobre una ausencia", ha dicho en una rueda de prensa Espadas.

Ha destacado que "no hay precedentes en la historia parlamentaria reciente de que una cámara legislativa discuta las agendas de otro poder del Estado". "¿Se imaginan que el Gobierno cuestionara la agenda del presidente del Senado y, por ejemplo, su viaje de la semana pasada?", ha añadido Espadas, en referencia al viaje de Pedro Rollán a Corea del Sur, del que, ha dicho, podría abrirse un debate sobre cuánto costó, los motivos para hacerlo o los réditos obtenidos.

A su juicio, esta innovación parlamentaria de discutir sobre qué ministros acuden, recogida en la reforma del Reglamento de junio, supone un ejemplo de "lo que el PP ha querido hacer esta legislatura: un acoso y derribo al Gobierno de España".