El fiscal general no contempla dimitir y confía en demostrar su inocencia en el juicio

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no valora la opción de dimitir tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir juicio oral contra él por la filtración de un correo en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba haber cometido dos delitos fiscales.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado aseguran a laSexta que su determinación es mantenerse en su puesto y que espera poder demostrar ante el tribunal su inocencia. El máximo responsable del Ministerio Público ha defendido en multitud de ocasiones que "no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general".

Una postura que el propio García Ortiz reiteró el pasado viernes durante el acto de apertura del Año judicial. "Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad", dijo el fiscal general en un acto que estuvo marcado por la tensión con los sectores conservadores de la judicatura y la ausencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por la continuidad del fiscal general en el cargo.

Esas mismas fuentes destacan que ni Álvaro García Ortiz ni ningún integrante de la Fiscalía harán comentarios al respecto del auto de apertura de juicio oral "por respeto al procedimiento".

