Vuelve el calor extremo: seis CCAA, en aviso naranja este martes, podrían superar los 40 grados

Los detalles Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco están en riesgo alto por altas temperaturas a las puertas de la cuarta ola de calor del verano, que comenzará este miércoles.

Trece comunidades autónomas están bajo aviso de la AEMET por altas temperaturas, con seis de ellas en alerta naranja, ya que podrían superar los 40 grados. Estas incluyen Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco. Otras siete regiones están en aviso amarillo: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja. Se espera que los valles del Guadiana y Guadalquivir registren las máximas más altas, superando los 40 grados. La cuarta ola de calor del verano comenzará este miércoles, complicando la extinción de incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

Trece comunidades autónomas están bajo aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por altas temperaturas, de las cuales seis están en alerta naranja debido a que podrían superarse en ellas los 40 grados durante esta jornada.

Se trata de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco. A esto se suman otras siete regiones en aviso amarillo: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja.

Se espera que las máximas más altas se registren en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir, donde se podrán superar los 40 grados. Por su parte, el suroeste peninsular y el valle del Ebro registrarán temperaturas que oscilarán entre los 38 y los 40 grados.

Según la AEMET, se alcanzarán los 40 grados en amplias zonas de Jaén, la campiña cordobesa y sevillana, y en la cuenca del Genil (Granada), en nivel naranja de riesgo. También se llegará a esos niveles de calor en diversos puntos de Ciudad Real (Castilla-La Mancha), en el valle del Tajo (Toledo), en amplias zonas de Badajoz y en puntos de Cáceres como en Tajo y Alagón.

Cuarta ola de calor del verano

A partir de este miércoles comenzará la cuarta ola de calor en lo que va de verano. Una ola que podría complicar gravemente las tareas de extinción de los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, donde varias decenas de miles de vecinos han sido evacuados de sus viviendas.

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