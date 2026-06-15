Leire Díez: "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo"

Los detalles La exmilitante socialista ha explicado que le "duele el relato falso" que se ha construido en torno a ella y critica el informe de la UCO "al que luego la Fiscalía hace un 'copia-pega' porque mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor".

Leire Díez, exmilitante socialista, está siendo investigada por presuntas maniobras contra fiscales y agentes de la UCO, así como por supuestas mordidas en contratos públicos. En una entrevista con El Correo, afirma saber más de lo que se documenta y se siente utilizada para llegar a Pedro Sánchez, a quien asegura no conocer. Critica el carácter del presidente, sugiriendo que su entorno no le dice la verdad. Díez defiende que no ha cometido delitos y cuestiona el informe de la UCO y la investigación sobre Santos Cerdán, señalando inconsistencias en las acusaciones.

La exmilitante socialista Leire Díez, investigada por posibles maniobras contra fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y por presuntas mordidas en contratos públicos, afirma que sabe "mucho más de lo que aparece en las agendas": "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo".

En una entrevista en el diario El Correo, Díez asegura que la están "utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez", a quien asegura no conocer personalmente -"en mi vida he estado con él"- y del que dice que "tiene un defecto: se rodea de gente que no es capaz de decirle las cosas".

El presidente del Gobierno, "por lo que me han dicho, tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada", señala la exmilitante del PSOE, que defiende que "nada de lo que se ha hecho es delito".

Explica que le "duele el relato falso" que se ha construido en torno a ella y critica el informe de la UCO "al que luego la Fiscalía hace un 'copia-pega' porque mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor".

En este sentido, Díez se pregunta "dónde está la patrimonial de (Santos) Cerdán", investigado también por presuntas mordidas. "Han metido a un tío a la cárcel seis meses porque supuestamente, según el magistrado, se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones" pero "cinco millones no los puedes esconder en cualquier lado", señala.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido