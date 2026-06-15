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Le "duele el relato falso"

Leire Díez: "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo"

Los detalles La exmilitante socialista ha explicado que le "duele el relato falso" que se ha construido en torno a ella y critica el informe de la UCO "al que luego la Fiscalía hace un 'copia-pega' porque mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor".

Imagen de archivo de Leire Díez
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La exmilitante socialista Leire Díez, investigada por posibles maniobras contra fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y por presuntas mordidas en contratos públicos, afirma que sabe "mucho más de lo que aparece en las agendas": "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo".

En una entrevista en el diario El Correo, Díez asegura que la están "utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez", a quien asegura no conocer personalmente -"en mi vida he estado con él"- y del que dice que "tiene un defecto: se rodea de gente que no es capaz de decirle las cosas".

El presidente del Gobierno, "por lo que me han dicho, tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada", señala la exmilitante del PSOE, que defiende que "nada de lo que se ha hecho es delito".

Explica que le "duele el relato falso" que se ha construido en torno a ella y critica el informe de la UCO "al que luego la Fiscalía hace un 'copia-pega' porque mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor".

En este sentido, Díez se pregunta "dónde está la patrimonial de (Santos) Cerdán", investigado también por presuntas mordidas. "Han metido a un tío a la cárcel seis meses porque supuestamente, según el magistrado, se ha llevado un 1% de los millones de las adjudicaciones" pero "cinco millones no los puedes esconder en cualquier lado", señala.

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