Leire Díez denunció al fiscal Grinda por falso testimonio y coacciones después de que él la acusase de intento de soborno

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la denuncia fue archivada "por no aportarse indicio alguno que justifique la investigación de los hechos denunciados más allá de sus meras afirmaciones".

Leire Díez presentó una denuncia contra el fiscal José Grinda ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, acusándolo de denuncia falsa y coacciones, tras ser denunciada por él por intento de soborno. La denuncia contra Grinda, presentada el 17 de septiembre de 2025, fue archivada el 15 de diciembre de 2026 por falta de pruebas. Según el juez Pedraz, la trama relacionada con Díez habría intentado sobornar a Grinda para obtener información del fiscal jefe Alejandro Luzón, ofreciendo 300.000 euros. Grinda había denunciado a Díez por este intento de soborno, lo que desencadenó la respuesta de la exmilitante socialista.

Leire Díez presentó una denuncia contra el fiscal José Grinda ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid en la que le acusaba de denuncia falsa y coacciones, después de que él la hubiese denunciado a ella por intento de soborno.

Según han informado fuentes jurídicas a laSexta, la denuncia contra el fiscal fue presentada el 17 de septiembre de 2025 y archivada el 15 de diciembre de 2026 "por no aportarse indicio alguno que justifique la investigación de los hechos denunciados más allá de sus meras afirmaciones".

Según el auto del juez Pedraz, la trama de la fontanera del PSOE habría intentado sobornar al fiscal José Grinda para que, supuestamente, les diese información del fiscal jefe Alejandro Luzón.

Dicho documento exponía que la organización habría hecho llegar a Grinda "un ofrecimiento para que llevara a cabo determinadas cuestiones" y que, entre esos encargos, estaría el archivo de diversas causas judiciales que dependían de él o la aportación de información sobre Luzón. Todo ello, a cambio del pago de 300.000 euros.

"300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor", escribió Leire Díez en una de las agendas intervenidas. Con esa nota, se refería a la denuncia ya archivada contra Grinda por un presunto delito sexual que se habría producido en 2009.

Según ha confirmado laSexta, Grinda habría denunciado a Leire ante sus superiores por ese intento de soborno, lo que habría provocado la respuesta de la exmilitante socialista.

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