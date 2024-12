Santos Cerdán insiste en que el PSOE "es de palabra" y cumplirá sus acuerdos con Junts

Mientras Junts insta al Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ellos para investir a Pedro Sánchez como presidente, los socialistas insisten en que son una formación que "cumple su palabra". Así lo ha asegurado el número tres en Ferraz, Santos Cerdán, en una entrevista a elDiario.es, la primera que realiza tras ser reelegido secretario de organización en el pasado Congreso Federal.

Sobre el cumplimiento de los puntos acordados, Cerdán reitera a lo largo de la entrevista el compromiso de su formación, y del Gobierno, aunque también que hay cuestiones que no están en sus manos: "No todo depende de nosotros, como hemos visto con la aplicación de la Ley de Amnistía", cuya aplicación queda a discreción de la Justicia.

A su vez, Cerdán muestra comprensión respecto a las críticas de los neoconvergentes en cuanto "al retraso de alguno de los acuerdos, pero evidentemente unos pueden ser por causa propia y otros son causas ajenas". Asimismo, justifica esa tardanza en que "siempre" se supo "que las negociaciones llevarían su tiempo porque, como plasmamos en el aquel acuerdo que hicimos público en Bruselas, somos organizaciones muy distintas que partían de una enorme desconfianza": "La política es complicada".

Tan complicada que esta semana viajó de urgencia a Suiza para reunirse con el núcleo duro de los neoconvergentes. Un encuentro que ambas partes señalan como periódica tal y como se estableció en el acuerdo, sin embargo, sobre cuyo contenido nadie quiere hablar: "Nunca hemos informado de esas reuniones y no voy a empezar a hacerlo ahora. Entiendo que me pregunte por ello, pero no seré yo quien incumpla su palabra", ha asegurado al periodista.

"Eso sí, cuando alcancemos acuerdos, serán públicos", completaba Santos Cerdán. Ahora, sobre la mesa se encuentra la exigencia de los de Carles Puigdemont de que sea la Generalitat de Catalunya la competente en materia migratoria. Unas negociaciones que desde ambos lados aseguran están "avanzadas", pero que hasta que no lleguen a su fin no se plantearán otros compromisos, tal y como ha asegurado este domingo en una entrevista a 'El Mundo' la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras.

Asuntos entre los que se encuentran los Presupuestos Generales del Estado para 2025, sobre los que Cerdán asegura se trabajará con todas las formaciones. "Estoy convencido", respondía al ser preguntado sobre si habrá negociaciones con los neoconvergentes para sacarlos adelante.

Para ello, el Gobierno precisaba de forma previa sacar adelante la reforma fiscal en el Congreso. Precisamente, durante la jornada de esta votación el empresario considerado "nexo corruptor" en el 'caso Koldo', Víctor de Aldama, encendía el ventilador de la acusaciones contra media docena de personas cercanas a Sánchez, entre ellos, Santos Cerdán.

Unas acusaciones que Cerdán reitera que "nunca nadie podrá demostrar". En esa línea, insiste en que "hay un objetivo, que es cargarse al Gobierno" y en que la "credibilidad" del empresario es la misma que genera el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, "porque en el PP se han vuelto portavoces de un delincuente confeso". "Las mentiras suelen tener las patas muy cortas, aunque en el camino suframos personas honradas", ha asegurado Cerdán.