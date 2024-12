Feijóo vuelve a acercarse a Junts y se abre a nuevos acuerdos: "Comparto su queja sobre Presupuestos"

Nuevos guiños del Partido Popular (PP) a Junts con posibilidades, incluso, de nuevos acuerdos en materia económica, aunque con el único objetivo de sacar a Pedro Sánchez del poder, o en su defecto, frenarlo. En esta ocasión, ha sido el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista a 'La Razón' ha vuelto a mostrar signos de acercamiento con los neoconvergentes a los que no hace mucho tachaba de "kale borroca en Cataluña".

Es, precisamente, en el la salida adelante de unos Presupuestos para el próximo curso donde el expresidente de la Xunta de Galicia ha asegurado "compartir" quejas de los de Carles Puigdemont: "Es una queja que yo comparto". Se trata de la respuesta que ofrece Feijóo cuando se cuestiona sobre la denuncia de Junts en torno a las ejecuciones presupuestarias, de hecho, asegura que "si las inversiones del Estado en las comunidades se pintan, pero luego no se ejecutan, se está engañando a la gente".

Y de compartir quejas a abrir la posibilidad de nuevos acuerdos con los independentistas de Puigdemont tan solo hay unas líneas de distancia. Sobre todo, "en materia fiscal y económica, donde sí hemos coincidido en varias ocasiones", asegura Feijóo, en referencia al pacto alcanzado entre ambas formaciones para suprimir el impuesto de producción energética.

En esa línea, tampoco descarta hacer lo mismo respecto a las enmiendas presentadas al pacto fiscal, aunque admite que "otra cosa es que Junts se deje llevar por otros intereses distintos a los de la gente que queremos beneficiar con estas decisiones". En definitiva, a ojos de Feijóo los acuerdos son posibles, aunque en el caso de que todos sean "coherentes con su programa". Una cuestión en la que el 'popular' también encaja a su histórico socio en el País Vasco, el PNV.

No obstante, el objetivo del PP es la salida de Pedro Sánchez de Moncloa, y aquí también cabe Junts partiendo de la base de los "cuatro votos" que Feijóo admite que le faltan para los apoyos necesarios para una moción de censura: "La moción de censura es tan necesaria como inviable en este momento".

Es aquí donde se abre la posibilidad de respaldar la propuesta de una moción de confianza que Puigdemont propuso, aunque se trate de "una herramienta política de corto recorrido": "Si en esa proposición no se incluye ninguna condición ajena, no veo ningún motivo para no apoyarla".