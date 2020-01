El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su turno de palabra en el debate de investidura para intentar volver a relacionar a los migrantes con los crímenes sexuales en España.

Como ya hizo en el debate electoral, el líder de extrema derecha ha apuntado que "el 69% de todos los varones imputados en violaciones grupales han sido extranjeros pese a ser solo el 10% de la población".

Una vez más, ha lanzado este dato sin aportar ninguna fuente o documento oficial que lo avale. De hecho, nunca habría podido aportarlo porque no existe: desde el Ministerio de Interior no tienen el porcentaje de nacionales y extranjeros que han cometido abusos y agresiones sexuales en grupo en España porque es un dato que no existe.

Los datos que está usando Vox están extraídos de un informe que está siendo "malinterpretado", según afirmaron los propios autores a Newtral.es. Se trata del informe 'Agresores Sexuales con Víctima Desconocida' publicado por el Instituto de Ciencia Forense y Seguridad (ICFS).

Este informe se centra solo en agresiones entre desconocidos y no en el total, aunque estas suponen un 20% del total de abusos y agresiones sexuales. Y dentro de estas, uno de cada cinco casos fueron en grupo, por lo que estamos ante una subcategoría que no puede ser generalizada ni al resto de agresiones sexuales ni al resto de agresiones sexuales en grupo.

Para poder dar por cierta la afirmación de Abascal durante el debate deberíamos conocer la nacionalidad de los agresores sexuales en grupo, tanto los que conocían a su víctima como los que no. Pero ese dato no existe, como explica el Ministerio de Interior.