Un grupo de profesionales sanitarios de diferentes ámbitos de la atención primaria de la Comunidad de Madrid ha solicitado a través de una carta una serie de requisitos necesarios para hacer frente a posibles rebrotes de coronavirus.

En esa misiva aseguran que en todo este tiempo se han enfrentado a unas necesidades asistenciales "nunca antes experimentadas" por lo que es necesario estar "preparados" ante nuevas oleadas. Esos médicos de la sanidad madrileña señalan que en los últimos meses "han lidiado con la escasez de equipos de protección", la falta de acceso a pruebas diagnósticas, así como a una enorme carga burocrática.

A pesar de que han "afianzado" su organización interna con circuitos separados para casos de Covid-19, mayor disponibilidad de material y la disponibilidad para realizar PCR, necesitan suficientes "equipos de toma de muestra nasofaríngea para todos los pacientes visitados en Atención Primaria" ya que, apuntan, "no se explica que sigan enviando equipos para muestras nasofaríngeas en contra de los propios protocolos de la Comunidad de Madrid".

También exigen "protocolos unificados" para la atención de la pandemia que definan de forma "inequívoca" qué tareas debe asumir cada nivel asistencial. "No es aceptable que en Atención Primaria sigamos realizando tareas que no nos corresponden. Podemos hacer de todo, pero todo no podemos hacerlo", denuncian.

Además, piden "disminuir la carga burocrática" ya que la incapacidad laboral en pacientes de riesgo "debe ser tramitada por sus Servicios de Prevención de Riesgos Laborales". Exigen así que "la justificación de ausencia del trabajo frente al INSS y las empresas debería tramitarse de forma automática como sucede con los permisos de maternidad/paternidad".

Otra de las medidas exigidas es que se dote a los centros de "herramientas tecnológicas" que mejoren la atención y la relación con los pacientes de manera segura como por ejemplo "un servicio de teletraducción como el que existe en urgencias hospitalarias".

La mayor necesidad: "Recursos humanos"

Al margen de todas estas peticiones, hay una que es primordial para ellos: "Necesitamos recursos humanos". Denuncian que reforzar las plantillas no significa "suplir a los profesionales que enferman" sino aumentar la cantidad de profesionales en los centros.

Este grupo de sanitarios también pide recursos adecuados para atender el incremento de demanda en los laboratorios de Microbiología, así como más recursos materiales y humanos para la recogida de datos. También exigen que los laboratios de los hospitales privados realicen las pruebas de PCR de los pacientes pertenecientes a los centros de salud que atienden y que en la actualidad "se están remitiendo a hospitales públicos tradicionales".

Respecto a los hospitales, exigen planes de actuación alcanzables y realistas que no "se queden en papael mojado", diseño y planificación de circuitos adecuados para atender a los pacientes, material suficiente de monitorización y difusión de fármacos, material de protección adecuado y repensar la creación de hospitales nuevos anunciados y centrarse en los construidos y no utilizados.