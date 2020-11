El Ministerio de Sanidad se volverá a reunir con la Consejería de Salud de Asturias para analizar su situación epidemiológica en los próximos días. En este encuentro, el Gobierno central ha rechazado la petición del Principado para decretar el confinamiento domiciliario ante el auge de casos.

Según un comunicado conjunto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la región debe "darse tiempo para ver los efectos" de las restricciones aplicadas hasta ahora y "comprobar su eficacia en la evolución de la pandemia" de coronavirus antes de dar nuevos pasos.

Salvador Illa y Pablo Fernández se han reunido esta mañana, junto a sus respectivos equipos, después de que Adrián Barbón pidiera este lunes en rueda de prensa que el Gobierno aplicara el confinamiento domiciliario durante 15 días. Lo hizo tras anunciar el cierre de bares y restaurantes.

Ya este lunes, tras conocer la solicitud del Principado, fuentes del Ministerio de Sanidad indicaron a laSexta que esta medida no se encontraba sobre la mesa. Mientras, desde el Gobierno de Barbón señalaban que es necesario "ser más contundentes para conseguir que no solo no aumente la incidencia, sino que disminuya". "Creemos que está argumentada suficientemente nuestra solicitud", añadió el consejero de Salud.

Esta no es la única Comunidad Autónoma que ha pedido el confinamiento domiciliario para su población. Melilla se ha pronunciado en la misma línea y la Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno central que "asuma su responsabilidad y decrete las medidas que requiere la situación" porque el estado de alarma actual "no permite ir más allá de lo acordado".