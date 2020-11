La vicepresidenta Calvo descarta el confinamiento domiciliario

"Vamos a intentar que eso no llegue" ha dicho la vicepresidenta primera Carmen Calvo en una entrevista en Canal Sur Radio. "No adelantemos fases. Vamos a ser contundentes y prudentes al mismo tiempo y vamos a concentrarnos en cumplir las normas: no circular de noche y tener disciplina. Vamos a ver qué resultado tienen estas normas hasta el 9 de noviembre. Pero vamos viendo día a día las circunstancias. Minuto a minuto", ha señalado.