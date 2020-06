Repuntan los contagios diarios de COVID-19 en España. Según los últimos datos publicados, el coronavirus deja 10 muertos (con fecha de defunción en los últimos siete días) y 196 casos nuevos en las últimas 24 horas. Confirman así 247.086 contagios y 28.327 víctimas en todo el territorio.

En relación a los nuevos contagios, según indican desde Sanidad, Castilla-La Mancha no ha podido cargar los datos sobre los casos diagnosticados ayer por "problemas técnicos". Además, y tras ser actualizada la semana pasada, el Ministerio ha sumado dos fallecidos más respecto a ayer a la cifra total de víctimas de la pandemia.

Con respecto al número de hospitalizaciones, el Ministerio de Sanidad indica que se han realizado 150 nuevos ingresos (en los últimos siete días) en todo el territorio, registrándose 69 de ellos en Madrid y 15 en Cataluña. Además, según apunta Sanidad, "los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avisado una vez más de que el coronavirus puede volver a golpear a España, por lo que ha destacado la necesidad de ser "prudentes" y seguir cumpliendo las medidas de higiene y distanciamiento social. "Nadie puede garantizar el riesgo cero", ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, algo en lo que en días anteriores también ha insistido Fernando Simón.

Lo cierto es que, en los últimos días, se han detectado rebrotes en varias comunidades. No obstante, desde el Ministerio de Sanidad reiteran que no hay ninguno que no haya podido ser controlado.

Por su parte, la consejera de Salud aragonesa, Sira Repollés, ha afirmado que los rebrotes que han obligado a cuatro comarcas de Huesca a retroceder a la fase 2 de la desescalada no preocupan desde el punto de vista sanitario, pero sí por la posibilidad de expansión: "Son personas jóvenes, la mayoría asintomáticos". También ha señalado que la respuesta a estos rebrotes ha sido "rápida" y "pertinente" y ha explicado que se están haciendo "muchísimos PCR". Aún así, la curva de casos es "ascendente, pero estable" y "es esperable que todavía sigan saliendo casos".

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere ver la manera de establecer "algún protocolo", con las competencias en Seguridad que tiene el Ejecutivo central, para "confinar o cerrar municipios" si hay rebrotes. Así se lo va a trasladar a la Delegación del Gobierno en Madrid, según ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público'. Una idea que también apoya el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida. En declaraciones a laSexta, ha señalado que le parece más razonable un "confinamiento selectivo" que uno masivo, aunque ha subrayado que se trata de un escenario hipotético.

Los brotes locales y los casos importados es lo que nos tendrá en jaque ahora"

En su comparencencia del lunes el director del Centro de Alertas Sanitarias ya señaló que en la nueva normalidad "los brotes locales y los casos importados es lo que nos tendrá en jaque a partir de ahora". A partir de esta semana Simón sólo comparecerá los lunes y los jueves, por lo que habrá que esperar a mañana para conocer su valoración sobre estos últimos brotes.

En clave internacional, la OMS sostiene que el coronavirus no sólo "no va a desaparecer" sino que la pandemia "está creciendo". Así de contundente ha sido hoy el director general de la organización, Tedros Adhanom, quien ha insistido en que tanto el número de casos como de muertes sigue "aumentando".