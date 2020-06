España entró ayer en la 'nueva normalidad' tras casi 100 días de estado de alarma para contener la pandemia de coronavirus, de la que ahora preocupan los posibles focos de contagios.

El fin de las restricciones a la libre circulación entre las comunidades autónomas y la reapertura de las fronteras con el espacio europeo de libre tránsito Schengen -a excepción de Portugal, cerrado hasta el 1 de julio- y el Reino Unido marcó ayer la primera jornada tras la desactivación del mecanismo extraordinario con el que el país ha logrado contener la enfermedad.

Sin embargo, en los últimos días se han detectado rebrotes en varias comunidades autónomas diferentes: Andalucía, Canarias, Cataluña, Murcia, Castilla y León, País Vasco, Aragón y Galicia. Aun así, desde Sanidad reiteran que no hay ninguno que no haya podido ser controlado.

Galicia

El Servicio Gallego de Salud confirmó el domingo la existencia de un foco activo de coronavirus en Ribeira (A Coruña) tras detectar nueve casos.

El gerente del Servicio Gallego de Salud (Sergas), Antonio Fernández-Campa, ha afirmado que se han registrado hasta nueve casos positivos con PCR confirmada después de las pruebas realizadas por el Sergas en los últimos días a las personas que han estado en contacto con el primero de estos infectados, detectado el pasado viernes.

El primero de estos contagios detectados es el correspondiente a la hija de una persona que regresó a Galicia tras haber estado en Brasil durante "un tiempo" y que tomó un vuelo de vuelta desde el país sudamericano a Lisboa sin que presentase en ningún momento síntoma alguno de COVID-19. Posteriormente, el resultado de su PCR fue negativo, aunque sí dio positivo en el test de anticuerpos realizado por los servicios médicos gallegos.

A partir de estos datos, el Sergas trabaja con la hipótesis de que el origen del foco sea "importado" y, en base a los contactos de las personas afectadas durante las últimas fechas, ha conseguido detectar otros ocho casos activos de COVID-19.

Además de a las personas infectadas se han hecho pruebas a otras 15 personas, con resultado negativo. Ninguno de los pacientes estudiados ha necesitado atención hospitalaria, aunque permanecen en cuarentena preventiva y, en el caso de los positivos, están en situación de aislamiento.

Aragón

La sanidad aragonesa ha reportado que 16 de sus 25 nuevos casos se corresponden con contactos de afectados ya diagnosticados previamente y vinculados al brote en curso en una explotación hortofrutícola en Zaidín, Huesca, en la que ya se habían notificado 8 casos la jornada anterior.

Se han realizado pruebas PCR a los trabajadores de la firma, y se ha clausurado de forma temporal la actividad en la compañía. Los afectados residen tanto en la comarca del Bajo Cinca como en La Litera y Cinca Medio. En todos los casos se han realizado las preceptivas indicaciones de aislamiento y se continúa con el estudio de contactos.

País Vasco

La sanidad vasca ha confirmado ocho positivos en la residencia de la congregación de las Siervas de Jesús en Bilbao, un episodio vinculado al hospital de Basurto, ya controlado.

La consejera de Salud de País Vasco, Nekane Murga, explicó que se identificó que "uno de los contactos vivía en una congregación religiosa".

Automáticamente, se localizó a las personas con las que había tenido contacto. Dieron negativo en la prueba PCR, pero fue una segunda la que confirmó el positivo por coronavirus. En total, se han realizado 110 pruebas de este tipo a las personas que residen en la misma congregación. A su vez, siete sanitarios del servicio de salud vasco han sido aislados por prevención al tratar con dos de esos pacientes

Murcia

La consejería murciana de Salud vigila un foco de nuevos casos de covid-19 confirmados vinculados a un caso importado de Bolivia, que ha provocado 11 contagios desde el miércoles 17 de junio.

Fuentes sanitarias han señalado que el contagio de todas estas personas fue confirmado mediante prueba PCR, al tiempo que han puesto en cuarentena a medio centenar de contactos estrechos con el origen y con los afectados de este foco de coronavirus.

Según los datos publicados por Salud, el pasado miércoles había 74 casos activos por Covid-19 en la Región de Murcia, de los que 67 estaban en aislamiento domiciliario y siete ingresados en distintos centros hospitalarios, dos de ellos en la UCI, con 1.414 curados esa jornada.

Hasta el día de ayer, el balance había subido a 87 afectados (13 más que el pasado miércoles), con 80 personas en aislamiento domiciliario (13 más que el 21 de junio) y los mismos siete pacientes hospitalizados (dos en la UCI), aunque ha habido cuatro curados más (1.418 habitantes).

En total, se han realizado 55.527 pruebas PCR y otros 58.789 test de anticuerpos en la Región, mientras que el número de casos confirmados desde el inicio del brote es de 3.219, con 150 fallecidos.

Andalucía

En Andalucía existen dos brotes de coronavirus, uno de ellos en la provincia de Cádiz, y otro en Granada.

La Junta de Andalucía ya contabiliza 17 contagiados por el episodio de COVID-19 registrado la semana pasada en dos pensiones de Algeciras, en el que murió un hombre de 78 años que padecía graves patologías previas.

Si bien desde el viernes no se informa de nuevos casos. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, negó entonces que se tratase de un brote, ya que este se considera, ha dicho, cuando hay un volumen de personas muy superior y además hay flecos que no están delimitados.

"Se trata de un clúster, con un fallecido y 17 contagiados y afecta a dos pensiones. Los afectados son de origen africano y se han detectado 64 contactos incluidos los 17 con PCR positivos", explicó.

Este mismo día el consejero de Salud destacó la existencia de un pequeño foco Granada, donde se han registrado 10 PCR positivos de nuevos pacientes ambulatorios, "muchos de una misma familia", si bien ha concretado que todos ellos están en seguimiento y que son "casos aislados y pacientes asintomáticos".

Islas canarias

En la isla de Fuerteventura se ha detectado más de una decena de casos procedentes de una lancha que llegó a la isla con varios migrantes procedente de El Aaiún (Sáhara Occidental).

Once de los 31 inmigrantes rescatados el jueves han dado positivo en las pruebas de coronavirus, según ha confirmado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Estos 11 casos de contagio de covid-19 se suman a su vez a los 14 detectados unas horas antes de que sus protagonistas llegaran a Fuerteventura entre los 39 ocupantes de otra neumática interceptada el domingo pasado, también procedente de El Aaiún.

El Gobierno de Canarias lleva semanas haciendo pruebas PCR a todos los inmigrantes que desembarcan en sus costas casi en el mismo momento en que tocan tierra, al iniciar su cuarentena de 14 días, lo que había permitido hasta el momento detectar casos esporádicos, de una o dos personas en algunas pateras o cayucos.

Estas dos neumáticas procedentes de la capital del Sahara son las primeras que arrojan cifras de esta envergadura (casi la mitad de los ocupantes en la primera y un tercio en la segunda). Desde el 30 de mayo, el número de contagios de covid-19 detectados en Canarias no pasaba de cuatro diarios, con varias jornadas en cero. En el caso desde Fuerteventura, la isla solo había tenido dos positivos desde el 23 de abril hasta el 17 de junio, día en el que se notificaron los 14 contagios de la patera del domingo pasado.

De hecho, hasta entonces Fuerteventura tenía solo 14 casos de coronavirus activos, los correspondientes al grupo de subsaharianos de la lancha neumática interceptada el domingo.

El viernes, los responsables del Hospital General de Fuerteventura señalaron que no consideraban los 14 contagios de esa patera un brote, aunque formalmente se computen a la isla, porque sus protagonistas y las personas que les acompañaban en la patera están aislados y en cuarentena desde el mismo momento en que desembarcaron, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos para las pateras.

Cataluña

Las autoridades sanitarias de Cataluña están preocupadas por el incremento de contagios de Covid-19 detectado en las últimas semanas en adolescentes y jóvenes, que el director general de Profesionales de Salud, Marc Ramentol, ha atribuido a "su forma de socializarse, más cercana entre ellos".

En una entrevista en TV3, Ramentol ha revelado que desde finales de mayo están detectando "un incremento de casos entre jóvenes y adolescentes, de entre 15 a 29 años y que es un elemento de especial preocupación".

"No es un número alto -ha puntualizado-, unos 5,8 casos por cada 100.000 habitantes, pero nos preocupa la tendencia, que va al alza". El director general ha atribuido este incremento de positivos de Covid entre jóvenes "a la manera específica que tienen de socializarse, por eso recomendamos que la socialización se haga entre grupos estables y no amplios, pero sabemos que eso no liga con la forma de socialización de los adolescentes".

Castilla y León

También la pasada semana se detectaron tres focos situados en un hospital y dos residencias de ancianos de Valladolid, donde hasta el momento se han detectado 26 casos. La Junta de Castilla y León dio por controlado este foco el miércoles al no registrarse nuevos casos.