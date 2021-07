Pedro Sánchez ha asegurado este miércoles que, a pesar de que se complete el 70% de la inmunización en agosto, a raíz de la variante delta, el porcentaje deberá ser superior a dicha cifra para alcanzar la inmunidad de grupo.

Así lo ha indicado el dirigente en su comparecencia por el fin del curso político, en el que ha presumido, además de medidas cumplidas, de inmunización. Según ha indicado el presidente del Gobierno, España es el país que más vacunas ha puesto entre las 50 naciones más pobladas del mundo.

"Somos medalla de oro en vacunación", ha lanzado —y reiterado— en su comparecencia. "Ayer superamos el 55% de la población vacuna con pauta completa: cerca de 55 millones de dosis administradas. Vacunamos por encima del Reino Unido y Rusia", ha subrayado, haciendo referencia a que, efectivamente, España está entre los países se Europa que más ha inmunizado.

En este sentido, Sánchez asocia este hito, casi exclusivamente, "a la población española", y añade: "Los ciudadanos se han volcado en vacunarse. En la vacunación todos hemos superado diferencias ideológicas, de edad, clase social o territorio".

"La pandemia no ha acabado"

Por ello, el líder del Ejecutivo concluye: "Una vez más, se repite lección: y es que cuando nos unimos podemos conseguir todo lo que nos propongamos". Sin embargo, el dirigente también ha recordado los preocupantes datos de incidencia que ha registrado el país en los últimos meses, llegando a superar los 700 casos por cada 100.000 habitantes.

"La pandemia no ha acabado. No podemos olvidar que el virus sigue aquí y pido un esfuerzo más, porque no podemos bajar la guardia", ha sentenciado el presidente, que también ha criticado el papel de la oposición durante la pandemia: "En un sistema democrático la discrepancia y el contraste es fundamental, pero una oposición destructiva en el momento inédito que estamos viviendo no tiene lugar, no hay espacio para ello", ha reitrado.

Ante esto, recuerda que el virus "sigue contagiando fundamentalmente a quien no ha tenido la oportunidad de recibir la vacuna". Y hace alusión al trabajo que están haciendo ya algunos Gobiernos autonómicos para reducir los contagios: "Estamos viendo que hay CCAA que están empezando a tomar medidas para poder frenar la curva, y ayer empezamos a ver que esos esfuerzos empiezan a tener resultados", indica en referencia a la primera reducción de la incidencia en un mes. Resultados, no obstante, mínimos, concluye Sánchez, razón por la que apela a seguir manteniendo la guardia.