El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que tenderá "la mano al PP" con el objetivo de llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial "antes de final de año". Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo en una entrevista concedida a TVE, espacio en el que ha advertido al mismo tiempo de la necesidad de esta renovación dado que "la calidad de nuestra justicia se está viendo mermada por este absurdo bloqueo del PP". Un PP contra el que ha cargado duramente.

Sánchez ha explicado en esa entrevista que antes de la investidura fallida del ya líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se puso en contacto con él para abordar esta cuestión: "Pero hicieron la vieja táctica de comunicación del PP. El otro día escuché a ese partido decir que Sánchez ha dicho que va a poner un muro. ¿Perdón? No por decir muchas veces la misma mentira se convierte en verdad". Así, el presidente del Gobierno ha denunciado que "el PP no solo está incumpliendo su mandato constitucional, sino que además está cuestionando la legitimidad de la soberanía popular".

En esta línea, Sánchez ha destacado, frente a los esfuerzos de los populares por llevar la renovación del Poder Judicial a la Unión Europea, la respuesta de esta: "Hemos asistido al debate del Parlamento Europeo y ¿qué han dicho? Que esta cuestión es de índole interna en España y tiene que ser resuelto por los cauces de nuestra Carta Magna. La exportación de los fracasos del PP a Bruselas me parece lamentable pero no porque ataquen al gobierno, sino porque erosiona la imagen de nuestro país". En contraposición, Sánchez ha reivindicado la "calidad democrática" de España.

"La Comisión Europea siempre emite un informe sobre el Estado de derecho de cada país de la UE. Nosotros hemos ido avanzando en calidad democrática pese a lo que dicen PP y Vox, que aseguran que vamos camino de una dictadura. Nos dice la Comisión que si no estamos en un ranking mayor es por el bloqueo en la renovación del CGPJ, y en su informe último incluso señalaba al PP", ha apuntado Sánchez, remarcando que por eso mismo "este tema es medular para el futuro entendimiento entre PSOE y PP".

Asimismo, el mandatario español ha puesto en valor que el nuevo Gobierno tiene "un mandato de la Constitución, las mayorías están establecidas en ella" y no las va a "alterar", y ha reivindicado el papel de su Ejecutivo en materia de justicia: "Solo he tenido una sentencia del Supremo desfavorable a las leyes que hemos hecho, y no la compartí pero la acepté, que fue el estado de alarma".