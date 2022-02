El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, se ha mostrado en una entrevista en Al Rojo Vivo a favor de que el PSOE facilite la investidura del candidato del Partido Popular a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para que Vox no entre en el Gobierno autonómico.

En este sentido, Puente ha trasladado que los socialistas tienen que "ofrecer esa alternativa" para que el PP "no caiga en brazos" de Vox y por "coherencia" de su propio partido. Según ha apuntado, el PSOE no puede hacer un discurso sobre la "peligrosidad" de la formación de Santiago Abascal y, luego, permitir que entren en el Gobierno. Eso sí, Puente ha asegurado que es una opinión personal que no ha consultado con el partido, aunque considera que otros miembros del PSOE compartirían su punto de vista. "Deberíamos como mínimo intentarlo", ha afirmado.

Al mismo tiempo, Puente ha indicado que si Mañueco rechazara el apoyo del PSOE para sacar adelante la investidura el PP no podrá decir que "no tenía otra alternativa". Y es que el resultado de las elecciones no es, según su criterio, un éxito para el PP porque lo que se propuso Mañueco era conseguir una mayoría y no cambiar a Ciudadanos por Vox. "Tiene un punto de cinismo", le ha reprochado al candidato popular.

Al ser preguntado sobre si ha hablado con el candidato del PSOE, Luis Tudanca, y su posible marcha como secretario general del partido en Castilla y León, Puente espera que se quede porque, a su juicio, es el "líder idóneo" con "capacidad de entendimiento y diálogo". "Yo espero y deseo que se queda y que sus palabras de ayer sean por el estado de ánimo, que entiendo y se hizo duro, porque ha trabajado muy duro y muy bien y no se lo merecía", ha zanjado.